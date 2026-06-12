България

Задържаха сириец на летище в София с фалшиви паспорт, лична карта и шофьорска книжка

С постановление на наблюдаващ прокурор мъжът е задържан за срок до 72 часа

Николай Киров Николай Киров

12 юни 2026, 16:04
Задържаха сириец на летище в София с фалшиви паспорт, лична карта и шофьорска книжка
Източник: Георги Димитров/Vesti

С офийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност гражданин на Сирия, представил пред служител на летище „Васил Левски“ неистински документи.

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Събраните до момента доказателства сочат, че на 11 юни, около 05,30 часа на трасе „заминаване“ на летище „Васил Левски“ в София, обвиняемият представил пред служител на аерогарата неистински български паспорт, лична карта и свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадени на името на друг човек.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, което се наказва с „лишаване от свобода“ до осем години.

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С постановление на наблюдаващ прокурор мъжът е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Редактор: Николай Киров
Източник: Prb.bg    
Софийска районна прокуратура неистински документи летище Васил Левски
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