Задържаха сириец на летище в София с фалшиви паспорт, лична карта и шофьорска книжка

С офийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност гражданин на Сирия, представил пред служител на летище „Васил Левски“ неистински документи.
Арестуваха мъж, представил чужд паспорт на летището в София
Събраните до момента доказателства сочат, че на 11 юни, около 05,30 часа на трасе „заминаване“ на летище „Васил Левски“ в София, обвиняемият представил пред служител на аерогарата неистински български паспорт, лична карта и свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадени на името на друг човек.
По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, което се наказва с „лишаване от свобода“ до осем години.
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С постановление на наблюдаващ прокурор мъжът е задържан за срок до 72 часа.
Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.