Опасна „заешка треска“ пламна в САЩ: Пренася се от кърлежи, атакува и хората

З дравните инспекции в северната част на американския щат Колорадо излязоха с официално предупреждение към гражданите, след като в района беше засечено рядко и изключително заразно бактериално заболяване, свързано с дивите зайци и кърлежите.

Отделът по здравеопазване и околна среда в окръг Ларимър потвърди, че инфекцията, известна като туларемия (или „заешка треска“), е изолирана при изследване на труп на див заек, намерен в град Бертуд. Тъй като заболяването е ендемично за тези географски ширини, властите предупреждават, че бактерията вероятно циркулира и в съседните райони.

Какво представлява туларемията и как се разпространява?

Според експертите от реномираната „Кливланд Клиник“, туларемията е силно заразно заболяване, причинено от бактерията Francisella tularensis. Тя засяга предимно бозайници, но може много лесно да премине и у хората.

Rare 'Rabbit Fever' That Causes Vomiting and Chills in Humans Detected in Colorado, Health Officials Say https://t.co/2cdA4kOZG1 — People (@people) June 12, 2026

Заразяването на човека става по няколко основни начина:

Чрез ухапване от заразени насекоми (най-вече кърлежи и конски мухи);

При директен контакт с тъкани или телесни течности на болни животни (зайци, катерици и малки гризачи);

Чрез консумация на замърсена храна или питейна вода;

При вдишване на прах, съдържащ бактерията (например при косене на трева или разчистване на шума).

Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ (CDC) уточняват, че основните преносители сред насекомите са три специфични вида – американският кучешки кърлеж, дървеният кърлеж от Скалистите планини и опасният кърлеж „Самотна звезда“.

Симптоми и лечение

Заболяването протича остро и агресивно. Основните симптоми, които проявяват инфектираните пациенти, включват:

Рязко вдигане на висока температура и втрисане;

Болезнено подуване на лимфните възли;

Силно гадене, повръщане и остри коремни болки;

Мускулни и ставни болки.

Добрата новина: Въпреки че е изключително сериозна и може да доведе до усложнения, туларемията се лекува напълно успешно и бързо с навременно прилагане на стандартни антибиотици. Статистиката показва, че в засегнатия регион в Колорадо от 2020 г. насам са регистрирани общо седем официални случая на заразени хора.

Rare disease linked to rabbits has Colorado health officials on alert https://t.co/USWpdcHR1l — Detroit Free Press (@freep) June 11, 2026

Как да се предпазим? Съвети от лекарите

Медицинският директор на здравния отдел в окръга, д-р Пол Майер, призова хората да бъдат изключително бдителни, когато прекарват време на открито сред природата през летните месеци.

Ето списък с най-важните предпазни мерки: