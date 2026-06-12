Опасна „заешка треска“ пламна в САЩ: Пренася се от кърлежи, атакува и хората

З дравните инспекции в северната част на американския щат Колорадо излязоха с официално предупреждение към гражданите, след като в района беше засечено рядко и изключително заразно бактериално заболяване, свързано с дивите зайци и кърлежите.
Отделът по здравеопазване и околна среда в окръг Ларимър потвърди, че инфекцията, известна като туларемия (или „заешка треска“), е изолирана при изследване на труп на див заек, намерен в град Бертуд. Тъй като заболяването е ендемично за тези географски ширини, властите предупреждават, че бактерията вероятно циркулира и в съседните райони.
Какво представлява туларемията и как се разпространява?
Според експертите от реномираната „Кливланд Клиник“, туларемията е силно заразно заболяване, причинено от бактерията Francisella tularensis. Тя засяга предимно бозайници, но може много лесно да премине и у хората.
Rare 'Rabbit Fever' That Causes Vomiting and Chills in Humans Detected in Colorado, Health Officials Say https://t.co/2cdA4kOZG1— People (@people) June 12, 2026
Заразяването на човека става по няколко основни начина:
- Чрез ухапване от заразени насекоми (най-вече кърлежи и конски мухи);
- При директен контакт с тъкани или телесни течности на болни животни (зайци, катерици и малки гризачи);
- Чрез консумация на замърсена храна или питейна вода;
- При вдишване на прах, съдържащ бактерията (например при косене на трева или разчистване на шума).
Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ (CDC) уточняват, че основните преносители сред насекомите са три специфични вида – американският кучешки кърлеж, дървеният кърлеж от Скалистите планини и опасният кърлеж „Самотна звезда“.
Симптоми и лечение
Заболяването протича остро и агресивно. Основните симптоми, които проявяват инфектираните пациенти, включват:
- Рязко вдигане на висока температура и втрисане;
- Болезнено подуване на лимфните възли;
- Силно гадене, повръщане и остри коремни болки;
- Мускулни и ставни болки.
Добрата новина: Въпреки че е изключително сериозна и може да доведе до усложнения, туларемията се лекува напълно успешно и бързо с навременно прилагане на стандартни антибиотици. Статистиката показва, че в засегнатия регион в Колорадо от 2020 г. насам са регистрирани общо седем официални случая на заразени хора.
Rare disease linked to rabbits has Colorado health officials on alert https://t.co/USWpdcHR1l— Detroit Free Press (@freep) June 11, 2026
Как да се предпазим? Съвети от лекарите
Медицинският директор на здравния отдел в окръга, д-р Пол Майер, призова хората да бъдат изключително бдителни, когато прекарват време на открито сред природата през летните месеци.
Ето списък с най-важните предпазни мерки:
- Защита от насекоми: Винаги използвайте доказано ефективни репеленти срещу кърлежи и проверявайте детайлно кожата си и тази на децата след разходка в парка или в гората.
- Дистанция от дивата природа: Дръжте децата и домашните си любимци далеч от диви животни, особено ако изглеждат питомни, болни или летаргични.
- Безопасност в градината: Носете предпазни ръкавици, когато работите с почва, и задължително симийте ръцете, преди да докоснете лицето си или да се храните.
- Внимание при косене: Използвайте маска за прах, когато косите високи треви, копаете суха почва или използвате духалки за листа, тъй като при тези дейности бактерията може да се вдиша от скрити в тревата остатъци от гризачи.
- Хигиена: Никога не докосвайте мъртво животно с голи ръце. При необходимост от премахването му, винаги използвайте дебели защитни ръкавици.