България

КЗП установи нарушения при бързи кредити, налага глоби

На потребителите е предоставяна информация, която не дава ясна и точна представа за реалната цена на кредита

Николай Киров Николай Киров

12 юни 2026, 15:26
КЗП установи нарушения при бързи кредити, налага глоби
Източник: iStock Photos/Getty Images

К омисията за защита на потребителите установи нелоялни търговски практики при няколко дружества от сектора на небанковото потребителско кредитиране, за които ще бъдат наложени административни санкции в размер до 25 000 евро.

При извършените проверки е констатирано, че на потребителите е предоставяна информация, която не дава ясна и точна представа за реалната цена на кредита. В договори и преддоговорни документи е посочван годишен процент на разходите, който не отразява пълния размер на разходите, свързани с кредита. Така потребителят може да остане с впечатление, че кредитът е по-евтин, отколкото е в действителност. 

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КЗП установява, че при част от проверените договори обявеният годишен процент на разходите се отнася до по-изгоден вариант на кредитния продукт, докато реално приложимите условия водят до значително по-висока обща сума за плащане. По този начин потребителят не получава достатъчно ясна информация за действителното оскъпяване на кредита и за икономическите последици от сключването на договора. Това е особено съществено при бързите кредити, тъй като годишният процент на разходите е основният показател, чрез който потребителят може да сравни различни предложения и да прецени кое от тях е по-изгодно. Когато този показател не отразява всички известни и предвидими разходи, потребителят не може да направи информиран избор.

Освен това,  проверките на Комисията са установили случаи, в които на потребителите е предоставена информация, способна да създаде заблуждаваща представа за финансови последствия при просрочие на кредита. В част от  преддоговорните документи и тарифи са били посочвани допълнителни разходи за събиране на вземания, изпращане на напомнителни писма и други действия на кредитора. Подобна информация може да внуши на потребителите, че дължат такси извън предвидените в закона, което създава допълнителен натиск за плащане и може да повлияе върху решенията им. Тези практики засягат пряко икономическите интереси на потребителите, тъй като липсата на ясна и коректна информация за реалната цена на кредита ограничава възможността за информиран избор.

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КЗП ще продължи проверките в сектора на небанковото кредитиране, включително по отношение на начина, по който се представят годишният процент на разходите, общата сума за плащане, допълнителните разходи и условията при просрочие.

Предстоят срещи със засегнатите страни с цел създаване на справедливи, прозрачни и равноправни условия между дружествата от сектора на небанковото потребителско кредитиране и потребителите на услугите им. 

Редактор: Николай Киров
Източник: КЗП    
Комисия за защита на потребителите нелоялни търговски практики бързи кредити
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