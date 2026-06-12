Ново обществено обсъждане на по-високите цени на парното и тока

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П ровежда се ново обществено обсъждане на предложените по-високи цени на електроенергията и топлинната енергия, които трябва да влязат в сила от 1 юли. Това става ясно от публикуваните доклади на енергийния регулатор.

КЕВР предложи по-високи цени на тока и парното от 1 юли

Според представените данни тарифите за електроенергията се предвижда да се повишат средно с около 3%. При цените на парното и топлата вода очакваното средно увеличение е около 5 на сто.

Ако предложенията бъдат приети без промяна, за столицата София цената на топлинната енергия може да се увеличи с около 5,5%.

Преди дни проектът за новите цени е бил обсъден с енергийните дружества в страната в рамките на стандартната процедура по ежегодното актуализиране на тарифите.

Омбудсманът настоява КЕВР да преразгледа новите цени на парното

От енергийния регулатор посочват, че окончателното решение ще бъде взето след приключване на общественото обсъждане и анализ на постъпилите становища от заинтересованите страни.

Новите цени традиционно влизат в сила от началото на юли и са част от ежегодната актуализация, която отчита промени в разходите за производство, пренос и доставяне на енергия.