България

Ново обществено обсъждане на по-високите цени на парното и тока

В София цената на топлинната енергия ще поскъпне с 5,5%, ако плановете не бъдат променени

Василена Василева Василена Василева

12 юни 2026, 10:46
„Те ме унищожиха“: Как пенсионер загуби 18 600 евро и се оказа с кредит от 30 000 евро след измама

„Те ме унищожиха“: Как пенсионер загуби 18 600 евро и се оказа с кредит от 30 000 евро след измама
Трагедия в Англия: 11 години затвор за българин, убил бебе на пътя заради TikTok

Трагедия в Англия: 11 години затвор за българин, убил бебе на пътя заради TikTok
„Калашниците“ и общинските жилища: Къде са пропуските в системата

„Калашниците“ и общинските жилища: Къде са пропуските в системата
МВР започна мащабни акции срещу незаконните гонки в страната

МВР започна мащабни акции срещу незаконните гонки в страната
На косъм от трагедия: Огромно дърво премаза джип с дете край Пловдив

На косъм от трагедия: Огромно дърво премаза джип с дете край Пловдив
Йотова изслушва кандидатите за новата ЦИК: Кои са номинираните

Йотова изслушва кандидатите за новата ЦИК: Кои са номинираните
Парламентарен контрол: Премиерът Румен Радев и още петима министри отговарят на въпроси на депутатите

Парламентарен контрол: Премиерът Румен Радев и още петима министри отговарят на въпроси на депутатите
Лятото натиска спирачките: Интензивни валежи заливат почти цяла България

Лятото натиска спирачките: Интензивни валежи заливат почти цяла България

П ровежда се ново обществено обсъждане на предложените по-високи цени на електроенергията и топлинната енергия, които трябва да влязат в сила от 1 юли. Това става ясно от публикуваните доклади на енергийния регулатор.

КЕВР предложи по-високи цени на тока и парното от 1 юли

Според представените данни тарифите за електроенергията се предвижда да се повишат средно с около 3%. При цените на парното и топлата вода очакваното средно увеличение е около 5 на сто.

Ако предложенията бъдат приети без промяна, за столицата София цената на топлинната енергия може да се увеличи с около 5,5%.

Преди дни проектът за новите цени е бил обсъден с енергийните дружества в страната в рамките на стандартната процедура по ежегодното актуализиране на тарифите.

Омбудсманът настоява КЕВР да преразгледа новите цени на парното

От енергийния регулатор посочват, че окончателното решение ще бъде взето след приключване на общественото обсъждане и анализ на постъпилите становища от заинтересованите страни.

Новите цени традиционно влизат в сила от началото на юли и са част от ежегодната актуализация, която отчита промени в разходите за производство, пренос и доставяне на енергия.

Редактор: Василена Василева
Последвайте ни
„Калашниците“ и общинските жилища: Къде са пропуските в системата

„Калашниците“ и общинските жилища: Къде са пропуските в системата

Математикът, който позна последните трима шампиони, посочи новия крал на Мондиал 2026

Математикът, който позна последните трима шампиони, посочи новия крал на Мондиал 2026

Ескалация в Ормузкия проток: Иран спря танкер и заплаши с обстрел

Ескалация в Ормузкия проток: Иран спря танкер и заплаши с обстрел

ФИФА наложи пълна забрана за внасяне на вода по стадионите в жестоките жеги

ФИФА наложи пълна забрана за внасяне на вода по стадионите в жестоките жеги

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

biss.bg
Котките също изпитват тъга

Котките също изпитват тъга

dogsandcats.bg
12 юни: Гласът, който събуди съвестта на Европа за поробена България
Ексклузивно

12 юни: Гласът, който събуди съвестта на Европа за поробена България

Преди 4 часа
Лятото натиска спирачките: Интензивни валежи заливат почти цяла България
Ексклузивно

Лятото натиска спирачките: Интензивни валежи заливат почти цяла България

Преди 4 часа
Ваканция от ада: 8 знака, че в никакъв случай не трябва да пътувате с този човек
Ексклузивно

Ваканция от ада: 8 знака, че в никакъв случай не трябва да пътувате с този човек

Преди 4 часа
Мондиал 2026 започна с история: Мексико триумфира на откриването
Ексклузивно

Мондиал 2026 започна с история: Мексико триумфира на откриването

Преди 4 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Невероятното завръщане на Раул Хименес: Нападателят, който измами смъртта, за да поведе Мексико

Невероятното завръщане на Раул Хименес: Нападателят, който измами смъртта, за да поведе Мексико

Свят Преди 8 минути

Той оцеля по чудо след кошмарна фрактура на черепа, преживя загубата на баща си броени месеци преди Мондиала, но излезе на „Естадио Ацтека“, за да изкачи своя личен Еверест. Вижте вдъхновяващата история за волята, изкуплението и един специален гол

Андрю Тейт се появи в Русия с танк и огнехвъргачка: Потребители поискаха Украйна да го удари с дрон

Андрю Тейт се появи в Русия с танк и огнехвъргачка: Потребители поискаха Украйна да го удари с дрон

Свят Преди 13 минути

Появата на братята в Русия доведе до спорове, критики и коментари от украински официални представители

Денят на Русия - независимост от самата себе си?

Денят на Русия - независимост от самата себе си?

Свят Преди 59 минути

Историята на 12 юни поставя въпроси за разпадането на СССР, суверенитета и съвременната руска идентичност

Ръст на измамите в интернет покрай Световното

Ръст на измамите в интернет покрай Световното

Технологии Преди 1 час

Световното първенство по футбол вече започна, а с него много хакери виждат повече възможности за различни "сенчести" дейности. Еуфорията по мачовете намалява бдителността на потребителите и увеличава риска да бъдат измамени в мрежата

Порой наводни международния път между Русе и Букурещ, коли останаха блокирани

Порой наводни международния път между Русе и Букурещ, коли останаха блокирани

България Преди 1 час

Интензивен дъжд затрудни движението по бул. „България“, като на места се образуваха сериозни локви и задръствания

Илон Мъск чупи рекорди: SpaceX вече струва $1,77 трилиона след грандиозен дебют на Уолстрийт

Илон Мъск чупи рекорди: SpaceX вече струва $1,77 трилиона след грандиозен дебют на Уолстрийт

Свят Преди 1 час

Компанията на Илон Мъск изпревари Meta по пазарна стойност, изстрелвайки милиардера на прага на първия трилион

NYT: САЩ намаляват броя на изтребителите и военните си кораби за операции на НАТО в ЕС

NYT: САЩ намаляват броя на изтребителите и военните си кораби за операции на НАТО в ЕС

Свят Преди 1 час

Планът предвижда намаляване на броя на американските изтребители Ф-16 и Ф-15E, разположени за нуждите на алианса, от около 150 на 100

Удари в Деня на Русия: Отмениха празненства, има ранени

Удари в Деня на Русия: Отмениха празненства, има ранени

Свят Преди 1 час

Жилищен блок беше поразен при масирана атака срещу Татарстан, а руската ПВО твърди, че е свалила над 230 украински дрона за една нощ

Стъпка по стъпка: Как да подсигурим телефона и какво се прави при кражба

Стъпка по стъпка: Как да подсигурим телефона и какво се прави при кражба

Свят Преди 1 час

Проблемът е особено наболял във Великобритания, но кражби на мобилни телефони се случват във всяка точка на света и никой не е застрахован. В крайна сметка предпазливостта е най-добрата линия на защита

Почина тайландската принцеса Баджракитиябха

Почина тайландската принцеса Баджракитиябха

Свят Преди 1 час

Тайландската принцеса Баджракитиябха, която изпадна в кома през 2022 г. заради сърдечна инфекция, почина на 47-годишна възраст. Загубата ѝ хвърля кралството в дълбока несигурност, тъй като тя бе сочена за потенциален наследник на трона

Земетресение разтърси остров Крит

Земетресение разтърси остров Крит

Свят Преди 1 час

Трусът е бил с магнитуд 4 по Рихтер и е регистриран южно от Ираклион

Цените на петрола паднаха до двумесечно дъно след новини за мир в Близкия изток

Цените на петрола паднаха до двумесечно дъно след новини за мир в Близкия изток

Свят Преди 2 часа

Доналд Тръмп обяви предстоящо споразумение с Иран, но Техеран запазва хладнокръвие и чака гаранции

8 филма с брутални обрати, които ще преобърнат ума ви

8 филма с брутални обрати, които ще преобърнат ума ви

Любопитно Преди 3 часа

Понякога една история изглежда проста и предвидима, докато един неочакван детайл не срине всичко, в което сте вярвали. Предлагаме ви селекция от осем заглавия – от абсолютни класики до най-новите шедьоври, които ще ви държат в напрежение до финала

Военни конвои на САЩ преминават през България за учение в Румъния

Военни конвои на САЩ преминават през България за учение в Румъния

България Преди 3 часа

Те ще бъдат ескортирани от екипи на Служба "Военна полиция"

От президентския кабинет до затвора: Юн Сук-йол получи 30-годишна присъда

От президентския кабинет до затвора: Юн Сук-йол получи 30-годишна присъда

Свят Преди 3 часа

Съдът в Сеул призна бившия държавен глава за виновен по обвинения, че е участвал в план за провокация срещу Северна Корея, свързан с неуспешния опит за въвеждане на военно положение през 2024 г.

Защо мъжете мълчат, когато жените говорят? Психолог разкри истината за скандалите в двойката

Защо мъжете мълчат, когато жените говорят? Психолог разкри истината за скандалите в двойката

Любопитно Преди 4 часа

Векове наред вярваме в мита, че мъжете и жените са от различни планети. Съвременната наука обаче доказва, че прословутото мъжко мълчание и женската емоционалност по време на спор не се дължат на мозъка ни, а на наложени в детството сценарии

Всичко от днес

От мрежата

9 причини защо кучето ви обича да дъвче камъни

dogsandcats.bg

9 често срещани здравословни проблеми при Мастифите

dogsandcats.bg
1

Европа гласува за пестицидите

sinoptik.bg
1

Възстановяват миграцията на рибата по река Арда

sinoptik.bg

Адриана Лима - красавицата, която никога не е мечтала да бъде модел

Edna.bg

Преди сватбата: Сашо Дюлгеров изненадал съпругата си с бели рози и скъп пръстен

Edna.bg

Шеф в Байерн: Олисе е безценен, Реал не може да вземе единия му крак за 150 млн.

Gong.bg

Мондиал 2026 в САЩ: Високи цени и имиграционни проблеми

Gong.bg

Здравното министерство: Директори на държавни болници вземат огромни заплати при милиони дългове

Nova.bg

Където тишината говори: Един ден в сърцето на европейския „Шаолин“

Nova.bg