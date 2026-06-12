България

Рутинен очен преглед откри мозъчен тумор при 13-годишно дете

При изследване в УМБАЛ „Александровска“ е установено състояние, наложило спешна неврохирургична намеса в София

София-Никол Николова София-Никол Николова

12 юни 2026, 14:36
Рутинен очен преглед откри мозъчен тумор при 13-годишно дете
Източник: Istock

Р утинен очен преглед в Детския очен кабинет на УМБАЛ „Александровска“ е довел до откриването на сериозно вътречерепно заболяване при 13-годишно дете, което впоследствие е насочено за спешно неврохирургично лечение в столичната УМБАЛ „Св. Иван Рилски“.

По данни, съобщени от Проф. д-р Александър Оскар, детето е било проследявано от години по повод рефракционни отклонения. По време на последния преглед майката е споделила, че то се оплаква от главоболие в тилната област, симптом, който не е характерен за обичайните очни проблеми.

При извършения преглед лекарят е установил двустранен оток на папилите на зрителните нерви, находка, насочваща към повишено вътречерепно налягане и предполагаща възможен сериозен вътречерепен процес.

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В същия ден е направено ядрено-магнитен резонанс (ЯРМ) на главния мозък, който е потвърдил наличието на изразена хидроцефалия и туморна формация в задната черепна ямка с характеристики на пилоцитен астроцитом. Според информацията това е сравнително рядък, в повечето случаи доброкачествен мозъчен тумор.

Макар да се определя като доброкачествен, този тип образувание може да бъде опасно заради локализацията си. В конкретния случай е нарушена нормалната циркулация на ликвора, което е довело до повишено вътречерепно налягане. Без навременна диагностика състоянието би могло да прогресира до тежки неврологични усложнения, включително животозастрашаващи състояния.

Погрижете се за очите си

По-късно детето е било преведено в Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, където предстои оперативно лечение, извършено от проф. д-р Красимир Минкин и неговия екип.

От своя страна проф. д-р Александър Оскар посочва, че случаят показва значението на пълния очен преглед, който не се ограничава до измерване на диоптри, тъй като изследването на очните дъна може да разкрие заболявания на мозъка и нервната система.

По думите му именно навременната диагностика в подобни случаи може да бъде решаваща не само за зрението, но и за живота на пациента.

Редактор: София-Никол Николова
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