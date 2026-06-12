Трагедия в Англия: 11 години затвор за българин, убил бебе на пътя заради TikTok

Б ългаринът Христо Илиев (32 г.) бе осъден на 11 години и три месеца лишаване от свобода във Великобритания, след като причини катастрофа, отнела живота на 20-месечно момченце, съобщава NOVA.

Разследването доказа по безспорен начин, че в моментите преди сблъсъка сънародникът ни е бил напълно разсеян, тъй като е гледал видеоклипове в социалната мрежа TikTok на мобилния си телефон.

Разсейването с телефон – пандемията при катастрофите

Тежкият инцидент е станал на кръстовище, изискващо ниска скорост и повишено внимание за осигуряване на предимство. Вместо да следи пътя, Илиев е бил втренчен в екрана. Експертизата на мобилното му устройство разкрива шокиращи детайли: в рамките на седем минути преди удара той два пъти е отключвал телефона си, за да разглежда платформи за споделяне и дори да публикува свои собствени клипове.

Пристигналите на място полицаи са иззели апарата, въпреки първоначалния отказ на шофьора да го предаде и опитите му да излъже, че не е бил разсеян. В материалите по делото е приложен и аудиозапис от момента на катастрофата, на който се чува как Илиев възкликва „Олеле“, секунда преди да смаже автомобила пред себе си.

Българинът се врязва с висока скорост в колата на помощник-учителката Клоуди Бейкър. На задната седалка в детски столчета са пътували двете ѝ деца — 8-годишно момче и 20-месечният Финли.

Въпреки незабавната намеса на спасителните екипи и транспортирането на малкия Финли с медицински хеликоптер до специализирана детска болница, травмите му се оказват несъвместими с живота. Два дни по-късно родителите са изправени пред най-ужасното решение — да дадат съгласие за изключване на животоподдържащите апарати на бебето. При инцидента са ранени още двама души.

Христо Илиев живее във Великобритания от 15 години и самият той е баща на три деца. Председателстващият съдия обаче бе категоричен, че семейният му статус по никакъв начин не може да смекчи вината за проявената престъпна безотговорност.

Като сериозно утежняващо обстоятелство съдът отчете досието на подсъдимия — той вече има две предишни глоби, една от които е именно за използване на мобилен телефон по време на шофиране, а другата — за превишена скорост.

Освен ефективната присъда от над 11 години зад решетките, съдът лиши Илиев от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 години. След изтичане на наказанието, той ще трябва да се яви наново на всички шофьорски изпити.