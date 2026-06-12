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Георги Блажев и Ива Папазова: Не си лягаме скарани (ВИДЕО)

В подкаста „Елизабетско“ двамата разказаха за бъдещата си сватба, трудните моменти в кариерата и защо семейството остава най-важното нещо в живота им

12 юни 2026, 16:28
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П опулярният телевизионен панелист, писател и създател на съдържание Георги Блажев и половинката му Ива Папазова рядко дават толкова откровени интервюта за връзката си, родителството, страховете и професионалните си битки. В подкаста „Елизабетско“ двамата разказаха за бъдещата си сватба, трудните моменти в кариерата и защо семейството остава най-важното нещо в живота им.

  • Голямата сватба все още чака

Макар че са заедно от години и вече отглеждат децата си като истинско семейство, Георги и Ива все още не са стигнали до олтара. Причината обаче не е липса на желание.

„Аз настоявам да има сватба“, признава Блажев с усмивка. Ива обаче е по-колеблива, защото не обича шумните тържества и вниманието, насочено към нея.

Двамата дълго спорят дали церемонията да бъде малка или голяма. Според Георги компромисен вариант почти не съществува.

„Или каниш само най-близките, или започнеш ли да каниш приятели, трябва да поканиш всички“, казва той.

Въпреки различията си по темата, и двамата са убедени, че сватба ще има, когато намерят правилния момент.

Източник: Елизабетско
  • Не си лягат скарани

Макар че работят заедно и прекарват огромна част от времето си рамо до рамо, двамата признават, че конфликтите са неизбежни.

„Скарваме се и буквално след пет-десет минути някой отива при другия, прегръща го и всичко приключва“, разказва Ива.

По думите им нито един от двамата не обича да таи обида.

„Не сме злопаметни. Просто усещаш, че вече си го пуснал и няма смисъл да продължаваш да се сърдиш“, допълва Георги.

  • Дефицит на нормалността

Според Блажев едно от най-големите предизвикателства днес е запазването на нормалните човешки отношения.

„Живеем във време, в което да имаш стабилно семейство, да уважаваш партньора си, да си признаваш грешките и да бъдеш емоционално интелигентен, изведнъж се оказва дефицит“, смята той.

Именно затова двамата се стараят да показват реалния си живот в социалните мрежи – без преструвки и без излишен блясък.

„Хората ни спират и ни благодарят за това, че сме искрени. Понякога забравям колко е важно това, което правим, но после си давам сметка, че има смисъл“, казва още Георги.

Източник: Елизабетско
  • Болката от несбъднатите мечти

Един от най-емоционалните моменти в разговора настъпва, когато Ива разказва за професионалните си разочарования.

Актрисата признава, че след години работа в театъра и множество кастинги все още не се чувства реализирана така, както е мечтала.

„Отиваш на кастинг, не те избират и започваш да се питаш дали не си закъснял, дали не си пропуснал своя момент“, споделя тя.

След като напуска Бургаския театър и се мести в София с надеждата за по-големи възможности, реалността се оказва по-трудна от очакваното.

„Все още не съм приела напълно, че нещата не се случват така, както съм си ги представяла. Но може би трябва да се науча да го приема и да продължа напред“, казва Ива.

Особено откровена е и темата за детството на актрисата.Тя разказва за години, белязани от домашно насилие и страх.

„Не можех да играя спокойно навън, защото непрекъснато се вслушвах какво се случва вкъщи. Дали не се карат отново, дали не е посегнал на майка ми“, спомня си тя. По думите ѝ именно тези преживявания са я направили по-затворена и несигурна в ранните години.

След раздялата на родителите ѝ животът постепенно започва да се подрежда, но белезите остават. „Опитвам се да простя на баща си, но все още не съм успяла напълно“, признава Ива.

  • Любовта като лек

Георги не крие, че е трябвало време, за да осъзнае какво всъщност търси в една връзка. След поредица от неуспешни отношения той среща Ива и бързо разбира, че тя е различна. „Още в началото усещах, че това е моят човек“, казва той.

Според него големият късмет в живота е да срещнеш правилния човек в правилния момент. „Можеш да работиш върху себе си, да четеш книги, да ходиш на терапия, но понякога трябва и малко късмет“, смята Блажев.

  • Семейството над всичко

И двамата са категорични, че успехът не се измерва единствено с кариера и популярност. „В един момент човек разбира, че най-важното е семейството“, казва Георги.

Ива също е убедена, че ако трябва да избира между бляскава кариера и дома си, ще избере близките си хора. „Кариерата е важна, но семейството е това, което остава“, категорична е тя.

Днес двамата продължават да работят заедно, да отглеждат децата си и да се смеят на ежедневните предизвикателства. А сватбата? Тя явно е само въпрос на време.

Георги Блажев Ива Папазова интервю връзка семейство родителство Елизабетско сватба
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