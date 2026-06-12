Свят

Почина Дейвид Хокни – художникът, който промени съвременното изкуство

Светът загуби една от най-влиятелните фигури в съвременното визуално изкуство. Напусна ни Дейвид Хокни – бунтарят от поп арт движението, който не се страхуваше да заменя четката с таблет и чиято картина се продаде за главозамайващите 90 милиона долара

Стела Христова Стела Христова

12 юни 2026, 14:28
Почина Дейвид Хокни – художникът, който промени съвременното изкуство
Източник: Getty Images

Б ританският художник Дейвид Хокни, смятан за една от най-емблематичните и влиятелни фигури в съвременното изкуство, е починал спокойно в дома си в Лондон в четвъртък (11 юни). Тъжната вест съобщи неговият мениджър Ерика Болтън. Големият творец си отиде броени седмици преди да навърши 89 години, съобщава ВВС.

Хокни е признат единодушно за един от най-значимите автори на ХХ и ХХI век. Той добива световна известност още през бурните 60-те години като ключова фигура в поп арт движението, а по-късно се утвърждава като артист с огромно и пионерско влияние върху цялото съвременно визуално изкуство.

  • Момчето от Брадфорд, което искаше „да вижда повече“

Роден през 1937 г. в Брадфорд, Великобритания, Хокни е четвъртото от пет деца в скромно семейство. Още от ранна детска възраст той проявява силен интерес към визуалната перспектива и формите. Често разказва в автобиографични бележки, че любимото му място в целия свят е било най-предната седалка на горния етаж на лондонските двуетажни автобуси, откъдето с часове наблюдавал движението на града.

„Винаги, от самото начало, просто исках да виждам повече“, споделя художникът години по-късно, описвайки своята житейска философия.

Този неутолим стремеж към наблюдение и улавяне на детайла остава водещ в цялото му творчество. През дългия си път Хокни неуморно документира заобикалящия го свят чрез фотографии, скици и маслена живопис, създавайки хиляди изображения на ежедневни сцени, близки приятели, калифорнийски пейзажи и случайни минувачи.

  • От маслените бои до революцията с iPhone и iPad

Дейвид Хокни ще остане в историята и със своя изключително смел, новаторски подход към новите технологии. Докато много от неговите колеги традиционалисти отхвърляха дигиталния свят, той го прегърна с детско любопитство.

През годините експериментира с факс машини и цветни копирни устройства, а с появата на съвременните смартфони започна да използва масово iPhone и iPad като основни платна за рисуване.

През 2018 г. той създава зашеметяващ витраж за Уестминстърското абатство в Лондон, проектиран изцяло на неговия таблет;

През 2022 г. нарисува прочутия дигитален портрет на поп звездата Хари Стайлс, който обиколи световните медии.

Хокни остана активен творец до последния си дъх, като често подчертаваше, че отказва да живее в миналото. „Винаги правя нещо ново, винаги гледам напред“, казваше той.

  • Историческият рекорд на арт пазара

Зад гърба си британецът оставя колосално наследство – около 2000 картини и десетки хиляди художествени фотографии, колажи и скици. Въпреки че прекарва голяма част от живота си в САЩ (от 60-те години на миналия век), през 2000 г. той се завръща окончателно в родината си, разделяйки времето си между Англия и любимата си слънчева Калифорния.

Името на Хокни е записано със златни букви и в историята на световния арт пазар. През 2018 г. неговата емблематична картина „Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)“ („Портрет на артист (Басейн с две фигури)“) беше продадена на търг на Christie's за рекордната сума от 90,3 милиона долара. По това време това бе най-високата цена, плащана някога за произведение на изкуството от жив творец, което затвърди статута му на истинска жива легенда. Днес светът се сбогува с един от последните си истински визионери.

Редактор: Стела Христова
Дейвид Хокни съвременно изкуство поп арт художник Великобритания дигитално изкуство арт пазар
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