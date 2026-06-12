България

40 000 евро директорска заплата: МЗ съобщи шокиращи данни за държавните болници

Повече от половината държавни болници са изтеглили кредит от една финансова институция, посочи здравният министър Катя Ивкова

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 45 минути / 12 юни 2026, 10:28
40 000 евро директорска заплата: МЗ съобщи шокиращи данни за държавните болници
Източник: БГНЕС

М есечните възнаграждения на директорите на някои държавни болници значително надхвърлят заплатите на ръководни длъжности в държавната администрация, въпреки че редица лечебни заведения приключват финансовите си отчети със загуба. Това заяви пред журналисти министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

По думите ѝ за част от най-големите болници в страната се наблюдава сериозен дисбаланс между приходи, разходи и натрупани задължения, включително просрочени дългове.

Финансово състояние на основни лечебни заведения

За УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ приходите към 31 март 2026 г. са 25 млн. евро, а разходите – около 24 млн. евро. Делът на разходите за персонал достига 60%. Задълженията на лечебното заведение възлизат на малко над 41 млн. евро. Според представените данни заплатата на директора за януари е над 10 000 евро, а за март – над 12 000 евро.

В Александровска болница приходите са над 21 млн. евро, а разходите над 22 млн. евро. Общите задължения надхвърлят 60 млн. евро, от които просрочените са над 3 млн. евро. Месечното възнаграждение на директора е над 8 000 евро.

За „Св. Екатерина“ разходите са над 10 млн. евро, а дълговете достигат 28 млн. евро, включително над 2 млн. евро просрочени задължения. Заплатата на директора също е над 8 000 евро месечно.

В столичната болница „Св. Наум“ приходите и разходите са по около 2 млн. евро, а общите задължения надхвърлят 2 млн. евро. Няма просрочени задължения. Възнаграждението на директора за януари е над 8 000 евро, а за март – над 10 000 евро.

За Университетската болница по неврология и психиатрия „Св. Наум“ (бел. ред.: според изнесените данни) министърът съобщи, че приходите са близо 2 млн. евро, а разходите – също около 2 млн. евро.

В Инфекциозна болница „Проф. Иван Киров“ приходите са над 3,5 млн. евро, а дълговете над 5 млн. евро. Няма просрочени задължения. Заплатата на директора за март е над 14 000 евро.

За УМБАЛ „Лозенец“ приходите са близо 7 млн. евро, а разходите – над 7 млн. евро. Общите задължения са 20,4 млн. евро, включително 492 хил. евро просрочени. Заплатата на директора е 8 500 евро за януари и над 40 000 евро за март.

В „Майчин дом“ приходите са 4,8 млн. евро, а разходите – 4,9 млн. евро. Задълженията са 11 млн. евро, от които 5 млн. евро просрочени. Възнаграждението на директора е около 10 000 евро месечно.

  • Обща картина на задлъжнялостта

Министър Ивкова съобщи, че общите задължения на държавните болници възлизат на 426 млн. евро, от които 21 млн. евро са просрочени към 31 март 2026 г.

По думите ѝ 17 държавни лечебни заведения са сключили договори за кредит с банки, като общият им размер достига 187,3 млн. лева. Повече от половината от кредитите са договорени с една финансова институция.

Тя допълни, че през последното тримесечие нови кредитни споразумения са подписали три болници – УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“, МБАЛ „Рахила Ангелова“ в Перник и МБАЛ „Света Петка“ във Видин.

  • Проверки и управленски анализ

Министърът съобщи, че е възложила на дирекция „Публични предприятия и управление на собствеността“ да извърши анализ на дейността на съветите на директорите на 64 държавни лечебни заведения. Срокът за изпълнение е до днес.

По думите ѝ се предвижда и въвеждане на ежемесечни срещи на съветите на директорите. В момента възнагражденията на членовете им са между 2 000 и 4 500 евро месечно, като в някои случаи достигат до 8 000–9 000 евро с допълнителни възнаграждения.

Министърът подчерта, че ще бъде преразгледана методиката за формиране на заплатите в управителните органи на държавните лечебни заведения, за да се избегнат дисбаланси между финансовото състояние на болниците и възнагражденията на ръководствата.

  • Одити и констатации

От началото на годината до края на май са извършени 22 проверки от звеното „Вътрешен одит“ към Министерството на здравеопазването. Те са били насочени основно към прилагането на нормативната уредба за лечение с неразрешени за употреба медикаменти и към договорите за съвместно управление.

Установени са случаи на липса на ясни правила при доставката на медикаменти, включително доставки от единствен доставчик без достатъчна документация за конкурентни оферти. Констатирани са и софтуерни несъответствия, които затрудняват проследяването на доставките в отделни лечебни заведения.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Десислава Пеева    
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