България

Шефът на НДК отговори на обвиненията: Не съм получавала по 14 000 евро на месец

Андрияна Татарова заяви, че средното ѝ възнаграждение е около 9773 евро и се определя според постигнатите резултати, а не е фиксирана сума

Василена Василева Василена Василева

12 юни 2026, 11:57
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"Средното ми месечно възнаграждение в момента е около 9773 евро, като размерът му не е фиксиран и се променя на всяко тримесечие в зависимост от изпълнението на заложените показатели. Категорично не съм получавала по 14 000 евро на месец". Това заяви изпълнителният директор на Националния дворец на културата (НДК) Андрияна Татарова в ефира на NOVA.

Повод за коментара ѝ станаха изнесените в началото на месеца данни от министъра на културата Евтим Милошев за финансовото състояние на НДК и възнагражденията на ръководството на дружеството.

Евтим Милошев: Изпълнителният директор на НДК е получавала заплата от близо 13 680 евро

Tогава министърът посочи, че НДК е натрупал загуби в размер на близо 49 млн. евро. По думите му членовете на Съвета на директорите са получавали възнаграждения, достигащи близо 14 000 евро месечно. Милошев заяви още, че ще настоява тези средства да бъдат възстановени.

„Не сме си определяли сами заплатите“

Татарова подчерта, че нито тя, нито останалите членове на Съвета на директорите сами са определяли размера на възнагражденията си.

„В момента в НДК тече одит. Дори съм изненадана, че се забави, защото разполагаме с всички документи, които доказват, че сме спазили закона“, каза тя.

Изпълнителният директор отбеляза, че НДК е търговско дружество, а не бюджетна организация.

„Ние не сме държавни служители. Плащаме данъци и осигуровки като всяко друго търговско дружество“, посочи Татарова.

Тя обясни, че след назначаването си в края на януари 2024 г. е подписала договор за управление като член на Съвета на директорите с министъра на културата. Впоследствие е сключила и втори договор като изпълнителен директор на НДК.

„Това са два различни договора с различни възнаграждения, които са регламентирани в закона“, подчерта тя.

Милошев: НДК е на загуба от години, финансовият проблем е структурен

Казусът с Фестивалния комплекс във Варна

Татарова коментира и управлението на Фестивалния и конгресен център във Варна, който е клон на НДК.

По думите ѝ при встъпването в длъжност е заварила сериозни организационни и документални проблеми.

„Беше извършен вътрешен одит и докладът беше изпратен до Министерството на културата. Последва проверка, която установи натрупани нарушения през последните 10 години“, заяви тя.

Според нея именно това е наложило да бъде назначена за управител на варненския клон, за да бъдат синхронизирани документите и отстранени констатираните несъответствия.

„Управлявах клон Варна около година и половина без възнаграждение. След одит на Министерството на културата беше препоръчано да бъде сключен договор за управление, включително с определено възнаграждение“, обясни Татарова.

Как са се променяли възнагражденията

Изпълнителният директор на НДК посочи, че в началото на мандата ѝ възнаграждението е било значително по-ниско.

„Първоначално получавах около 2900 лева. Например през октомври 2024 г. общото ми възнаграждение за всички дейности беше 2213 лева. До август 2025 г. сумите се движеха в този диапазон“, каза тя.

По думите ѝ впоследствие, след разговори с Агенцията за публичните предприятия и с принципала – Министерството на културата, са били установени несъответствия във формулата за изчисляване на възнагражденията.

„След промени в показателите и прилагане на финансови критерии, обвързани с резултатите, размерът на възнаграждението беше променен. В момента средното месечно възнаграждение достига около 9773 евро“, заяви Татарова.

Тя отново подчерта, че сумата не е постоянна.

„Категорично не съм получавала по 14 000 евро месечно. Трябва да се говори за средно месечно възнаграждение, защото размерът му варира в зависимост от постигнатите показатели“, каза още тя.

„Не виждам основание за оставка“

По отношение на финансовите резултати на НДК Татарова посочи, че според нея състоянието на дружеството се подобрява.

„Загубите са намалени значително, приходите са увеличени и състоянието на НДК се подобрява“, заяви тя.

Изпълнителният директор беше категорична, че не вижда причина да подава оставка.

„Не виждам основание за оставка, при положение че законът е спазен и резултатите са положителни“, каза Андрияна Татарова.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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