„Те ме унищожиха“: Как пенсионер загуби 18 600 евро и се оказа с кредит от 30 000 евро след измама

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„Те ме унищожиха.“ Така започва разказът на 70-годишен мъж, който губи всичките си спестявания след „инвестиционна“ измама. След повече от 50 години спестяване той остава с едва 88 евро в банковата си сметка, а освен това се оказва задлъжнял с кредит от 30 000 евро, изтеглен на негово име, съобщава NOVA .

„Беше ми източена цялата сметка, 18 600 евро и кредит“, разказва той.

Случаят е един от стотиците, по които работят службите. Според директора на отдел „Киберпрестъпност“ инвестиционните измами не намаляват.

„Напротив, по-скоро се увеличават“, посочва той.

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Обещание за бърза печалба

Всичко започва, когато пенсионерът попада на платформа, наречена „Брокерзон“, представена като място за инвестиции в борсови операции.

„Попаднах на платформа „Брокерзон“. Това са борсови операции, които се извършват със злато и пари, така ми обясниха. Рекламират се с лицето на известен политик, който бил спечелил стотици хиляди за неговата партия“, разказва потърпевшият.

Малко след регистрацията му се обажда човек, представящ се като Пламен Маринов.

По-късно се оказва, че снимката във Viber профила му принадлежи на Любомир Чолаков, директор в международна технологична компания, който няма нищо общо със схемата.

„Не познавам нито човека, нито името, от което се представя с моето лице, и нямам нищо общо с тази схема“, заявява Чолаков.

Той потвърждава, че снимката е негова и е публикувана в профила му в LinkedIn.

„Това е моята снимка. Тя е в LinkedIn. Публична е и е достъпна за всеки“, казва той.

По думите му става въпрос за очевидна кражба на самоличност.

„Той извършва престъпление и съм сигнализирал властите да адресират това, понеже е очевидна кражба на идентичност“, посочва Чолаков.

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„Ще станем приятели“

След първия разговор жертвата е насочена към друг човек, представящ се като негов личен финансов мениджър - Петър Спинов.

„Каза ми, че с мен ще се свърже друг човек, който ще бъде едва ли не мой личен мениджър. Аз ще печеля пари, а той ще взима само комисионна“, казва пенсионерът.

Цялата комуникация се води през Viber.

„И двамата говореха с руски акцент. Казаха ми, че са от Молдова, че там са израснали.“

Измамниците бързо печелят доверието на пенсионера.

Те дори му обещават среща в България и го убеждават, че е сред малцината късметлии, получили възможност да се включат.

„Ограничени били бройките за регистрация и аз съм бил едва ли не късметлия, че съм успял в последния момент“, казва потърпевшият.

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Фалшивата печалба

След първоначален превод от 150 евро мъжът вижда на платформата огромна печалба.

„Гледам, че уж имам 79 000 долара“, разказва той.

Платформата обаче е фалшива.

„Това е платформа, която е създадена от измамници. На практика отнема няколко часа“, обяснява директорът на отдел „Киберпрестъпност“.

За да получи уж спечелените средства, пенсионерът е убеден да открие сметка в друга банка.

Когато започва да се съмнява, тонът на разговорите се променя.

„Ние знаем всичко за теб. Знаем къде живееш, знаем всичко. Не искаме да се случват никакви лоши неща“, казали му измамниците.

Заплахата действа.

„Това ме притесни и започнах да правя това, което ми нареждаха“, посочва пенсионерът.

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Дистанционен достъп до телефона

Измамниците убеждават жертвата да инсталира приложение, чрез което получават достъп до устройството му.

„Това позволява на измамниците да достъпят устройството, като те нарочно казват на жертвата, че това е с цел съдействие“, обясняват от отдел „Киберпрестъпност“.

Пенсионерът прекарва близо час на телефона с тях.

„Той ми казваше какво да правя в телефона, какво да натискам, какво да прехвърлям, какво да изтривам. Аз въобще не разбирах какво се случва. Бях като дрогиран“, посочва 70-годишния мъж.

Той е убеден, че прехвърля парите си в собствена сметка в друга банка.

„Показаха ми банкова сметка с моето име. Повярвах, че превеждам парите в моя сметка в другата банка“, разказва той.

Всъщност средствата са изпратени към чужда сметка.

„Те се надяват жертвата, като запише своите имена, да е сигурна, че парите ще заминат в негова банкова сметка, а на практика IBAN-ът е на друго име“, обясняват от ГДБОП.

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Следващата стъпка - кредит

След като източват наличните средства, измамниците предприемат още една стъпка.

Не са им достатъчни и още същата вечер му дават инструкции за следващата стъпка - кредит.

Жертвата дори не осъзнава какво се случва.

„Аз въобще в този момент не разбирах, че теглят кредит“, посочва пенсионерът.

Предварително е предупреден, че ще получи обаждане от банката.

Казаха ми: „Сега това е рутинна процедура. Те ще ти звъннат от банката. Няма нищо страшно. Трябва да кажеш, че това си ти“.

След като кредитът е отпуснат, измамниците искат още 2000 евро комисиона.

„Готово, всичко е точно. Парите те чакат. Само трябва да ми преведеш моята комисиона от две хиляди евро“, казват измамниците на пенсионера.

Когато пенсионерът обяснява, че няма повече средства, получава нов отговор:

„Вместо да стоиш и да спориш с мен, отивай и намери двама приятели. Все ще намериш да ти дадат две хиляди евро.“

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Среща, на която никой не идва

По време на разследването Татяна Йорданова се свързва с хората, представящи се за финансови посредници.

Един от тях твърди, че работи за „Европейска фондова борса“, че се намира в София и дори посочва адрес на офис на бул. „Витоша“ 66.

Другият уверява, че компанията има централа на ул. „Осогово“ 40 в София и клон на бул. „Кукленско шосе“ 11 в Пловдив.

След настояване е уговорена лична среща в столицата.

Представящият се за Пламен Маринов няколко пъти потвърждава, че ще присъства, след което съобщава, че ще изпрати друг човек.

Четиридесет минути след уречения час никой не се появява.

Това е начинът, по който реагират всички измамници, когато се иска лична среща, те просто не се появяват.

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След измамата идва нова измама

От ГДБОП предупреждават и за нова схема, насочена към вече измамените хора.

Месеци или години след измамата те получават обаждане от уж легитимна фирма, която твърди, че е открила откраднатите средства и може да ги върне.

Условието е да бъде платена такса за започване на процедурата.

„Изпратете парите, за да потвърдите, че вие сте жертвата“, казват от службата.

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„Това се превърна в кошмар“

Днес пенсионерът продължава да живее с последствията от измамата.

„Това се превърна в кошмара на живота ми. Не ги интересува дали човекът е болен, дали е пенсионер. Аз съм сринат тотално“, коментира измаменият мъж.

Той се надява разследването на ГДБОП да доведе до разкриване на извършителите.

„Ако не се разкрие нищо, просто ще страдам и така ще продължи животът ми“, казва мъжът.