Любопитно

Моден триумф на Мондиал 2026: Салма Хайек взриви стадион „Ацтека“ с рокля-знаме

Холивудската икона Салма Хайек се превърна в най-обсъжданата фигура по време на откриването на Мондиал 2026. Актрисата демонстрира уникален патриотичен стил, докато Шакира и Бърна Бой взривиха трибуните с официалния си химн

Стела Христова Стела Христова

12 юни 2026, 13:10
Моден триумф на Мондиал 2026: Салма Хайек взриви стадион „Ацтека“ с рокля-знаме
Източник: Getty Images

М ексиканската мегазвезда Салма Хайек се превърна в една от най-ярките и обсъждани фигури на пищната церемония по откриването на Световното първенство по футбол 2026, която се състоя на 11 юни в столицата Мексико Сити. Като официален посланик на престижния турнир, актрисата приветства феновете от цял свят с емоционално послание, посветено на мексиканския дух и силата на футбола да обединява хората от всички континенти.

Embed from Getty Images

Мондиалът вече започна с първите си зрелищни двубои. В откриващия мач пред над 80 000 луди фенове на митичния стадион „Ацтека“ домакините от Мексико победиха Южна Африка с 2:0, а веднага след това Южна Корея направи драматичен обрат срещу Чехия и спечели с 2:1.

Embed from Getty Images

  • Уникален моден ход в цветовете на мексиканския флаг

Освен със силното си и вдъхновяващо слово, холивудската икона прикова погледите с невероятната си визия. Истинският моден акцент на вечерта бе появата ѝ в ефектен костюм на италианската модна къща Gucci.

Тоалетът, доминиран от наситено червено и зелено, бе интерпретиран от критиците като модерен лайфстайл прочит на цветовете на мексиканското знаме. Елегантният силует, съчетан с характерната за бранда изтънченост, превърна тоалета ѝ в най-коментирания момент в социалните мрежи.

Яркият червен акцент бе възприет като символична препратка към мексиканската култура – към страстта, дълбоките традиции и празничния дух на страната домакин. Комбинацията между луксозна висша мода и национална символика придаде на появата на Салма мощно и естетическо въздействие.

Embed from Getty Images

  • Шакира и Бърна Бой взривиха „Ацтека“

По време на речта си Салма Хайек подчерта огромната гордост на своите сънародници, че именно тяхната родина дава старт на най-голямото спортно събитие на планетата. Тя отправи топло послание към гостите на трибуните и милионите зрители пред екраните, поставяйки акцент върху единството и чистата радост от играта.

Веднага след нея грандиозната церемония продължи със зрелищно шоу с участието на световни музикални звезди. Поп иконата Шакира и афробийт легендата Бърна Бой буквално „взривиха“ препълнения стадион с първото си съвместно изпълнение на живо на парчето „Dai Dai“ – официалният химн на първенството, който за броени часове се превърна в абсолютен хит сред феновете.

Зрелищни моменти от откриването на Мондиал 2026 в Мексико
35 снимки
световно откриване
световно откриване
световно откриване
световно откриване
Редактор: Стела Христова
Източник: www.hola.com    
Последвайте ни
40 000 евро директорска заплата: МЗ съобщи шокиращи данни за държавните болници

40 000 евро директорска заплата: МЗ съобщи шокиращи данни за държавните болници

Моден триумф на Мондиал 2026: Салма Хайек взриви стадион „Ацтека“ с рокля-знаме

Моден триумф на Мондиал 2026: Салма Хайек взриви стадион „Ацтека“ с рокля-знаме

Парламентарен контрол: Румен Радев отговори на питане за водоподаването към Гърция

Парламентарен контрол: Румен Радев отговори на питане за водоподаването към Гърция

Над 14 000 „малки прозореца“: Сигнал за кокошки и петел в София разкрива абсурдни градски проблеми

Над 14 000 „малки прозореца“: Сигнал за кокошки и петел в София разкрива абсурдни градски проблеми

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

biss.bg
8 причини защо Бигълите са най-добрите кучета

8 причини защо Бигълите са най-добрите кучета

dogsandcats.bg
12 юни: Гласът, който събуди съвестта на Европа за поробена България
Ексклузивно

12 юни: Гласът, който събуди съвестта на Европа за поробена България

Преди 7 часа
Лятото натиска спирачките: Интензивни валежи заливат почти цяла България
Ексклузивно

Лятото натиска спирачките: Интензивни валежи заливат почти цяла България

Преди 7 часа
Ваканция от ада: 8 знака, че в никакъв случай не трябва да пътувате с този човек
Ексклузивно

Ваканция от ада: 8 знака, че в никакъв случай не трябва да пътувате с този човек

Преди 7 часа
Мондиал 2026 започна с история: Мексико триумфира на откриването
Ексклузивно

Мондиал 2026 започна с история: Мексико триумфира на откриването

Преди 7 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>СЕМ прие програмата за управление на&nbsp;БНТ, &bdquo;Евровизия 2027&ldquo; сред ключовите приоритети</p>

СЕМ прие програмата за управление на генералния директор на БНТ, „Евровизия 2027“ сред ключовите приоритети

България Преди 29 минути

Залага се на дигитално развитие, модернизация и нови формати, като подготовката за домакинството на песенния конкурс ще бъде едно от най-големите предизвикателства

Мярката срещу ТЕЦ „Бобов дол“ остава в сила: Екоминистърът отчете нарушения и засилен контрол

Мярката срещу ТЕЦ „Бобов дол“ остава в сила: Екоминистърът отчете нарушения и засилен контрол

България Преди 34 минути

Енергиен котел 2 остава спрян след серия проверки, а експерти на РИОСВ ще следят ежедневно изпитанията на съоръжението

Изненадващата критика на Джаки Кенеди към кралица Елизабет II след първата им среща

Изненадващата критика на Джаки Кенеди към кралица Елизабет II след първата им среща

Любопитно Преди 1 час

Нова книга разкрива неподозирани подробности за прочутата среща между първата дама на САЩ и британския монарх. Въпреки блясъка на държавния банкет, Джаки Кенеди е останала разочарована както от Бъкингамския дворец, така и от визията на кралицата

<p>Премиерът:&nbsp;Разглеждат се различни варианти за главен секретар на МВР</p>

Румен Радев: Разглеждат се различни варианти за главен секретар на МВР

България Преди 1 час

Към момента няма официална номинация за поста, заяви премиерът

Радев за "Боташ": Турция е съгласна на преговори, защото иска да задълбочим сътрудничеството си

Радев за "Боташ": Турция е съгласна на преговори, защото иска да задълбочим сътрудничеството си

България Преди 2 часа

"Турската страна има интерес транспортният поток през нашата страна да се увеличи, ние имаме същия интерес", коментира още министър-председателят

Шефът на НДК отговори на обвиненията: Не съм получавала по 14 000 евро на месец

Шефът на НДК отговори на обвиненията: Не съм получавала по 14 000 евро на месец

България Преди 2 часа

Андрияна Татарова заяви, че средното ѝ възнаграждение е около 9773 евро и се определя според постигнатите резултати, а не е фиксирана сума

<p>Германски оръжеен гигант преговаря за мощно украинско оръжие, поразило Русия на 1000 км</p>

Украинската крилата ракета „Фламинго“ може да бъде произвеждана в Германия, Diehl Defense започва преговори

Свят Преди 2 часа

Проектът е част от усилията на Европа за укрепване на способностите за далекобойни удари

Масов бой в Старозагорско, 25-годишен е в болница

Масов бой в Старозагорско, 25-годишен е в болница

България Преди 2 часа

Пострадали още са и двама мъже на 50 и 32 години и 47-годишна жена

<p>Украйна ще поиска 20 милиарда долара, за да &bdquo;изгори&ldquo; Русия</p>

Украйна иска още 20 милиарда долара от Запада за нови удари срещу руски цели

Свят Преди 2 часа

Средствата ще бъдат използвани за противовъздушна отбрана, радиоелектронна борба и развитие на отбранителната индустрия

Единодушно: Парламентът одобри процедурата за избор на подуправител на НЗОК

Единодушно: Парламентът одобри процедурата за избор на подуправител на НЗОК

България Преди 2 часа

Има пет дни за номинации, в пленарната зала гласуването се извършва по азбучен ред в случай, че има допуснат повече от един кандидат за поста

Виктория от Hell’s Kitchen: За да останеш до края, трябва да си малко луд

Виктория от Hell’s Kitchen: За да останеш до края, трябва да си малко луд

Любопитно Преди 2 часа

Тя си спомня с вълнение за целия процес – от решението да се запише, до напрежението, което те калява

<p>НС прие на първо четене промени в Закона за държавния дълг</p>

НС прие на първо четене проекта на "Прогресивна България" за промени в Закона за държавния дълг

България Преди 3 часа

Законопроектът беше подкрепен с убедително мнозинство - 181 депутати гласуваха „за“

Невероятното завръщане на Раул Хименес: Нападателят, който измами смъртта, за да поведе Мексико

Невероятното завръщане на Раул Хименес: Нападателят, който измами смъртта, за да поведе Мексико

Свят Преди 3 часа

Той оцеля по чудо след кошмарна фрактура на черепа, преживя загубата на баща си броени месеци преди Мондиала, но излезе на „Естадио Ацтека“, за да изкачи своя личен Еверест. Вижте вдъхновяващата история за волята, изкуплението и един специален гол

Андрю Тейт се появи в Русия с танк и огнехвъргачка: Потребители поискаха Украйна да го удари с дрон

Андрю Тейт се появи в Русия с танк и огнехвъргачка: Потребители поискаха Украйна да го удари с дрон

Свят Преди 3 часа

Появата на братята в Русия доведе до спорове, критики и коментари от украински официални представители

<p>Катастрофа на АМ &bdquo;Хемус&ldquo;: Камион се обърна при тунел &bdquo;Витиня&ldquo;, образува се огромно задръстване</p>

Тир се преобърна в канавка на АМ "Хемус", образува се километрично задръстване

България Преди 3 часа

Заради катастрофата едната пътна лента е временно затворена

Ново обществено обсъждане на по-високите цени на парното и тока

Ново обществено обсъждане на по-високите цени на парното и тока

България Преди 3 часа

В София цената на топлинната енергия ще поскъпне с 5,5%, ако плановете не бъдат променени

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които не понасят летните жеги

dogsandcats.bg

9 причини защо кучето ви обича да дъвче камъни

dogsandcats.bg
1

Как горските служители се борят с корояда

sinoptik.bg
1

Изпращаме втория най-топъл май в историята

sinoptik.bg

Шарън Стоун: Събудих се на пода без спомен какво се е случило

Edna.bg

Владо Карамазов притесни феновете, показа охлузвания по тялото си

Edna.bg

Ден 1: Най-бързият гол на Мондиал 2026

Gong.bg

Авторът на първия гол на Мондиал 2026 - колумбиец, който изпревари CR7

Gong.bg

Директорът на НДК: Не взимам 14 000 евро, а 9773 средна месечна заплата

Nova.bg

Здравното министерство: Директори на държавни болници вземат огромни заплати при милиони дългове

Nova.bg