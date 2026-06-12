Моден триумф на Мондиал 2026: Салма Хайек взриви стадион „Ацтека“ с рокля-знаме

М ексиканската мегазвезда Салма Хайек се превърна в една от най-ярките и обсъждани фигури на пищната церемония по откриването на Световното първенство по футбол 2026, която се състоя на 11 юни в столицата Мексико Сити. Като официален посланик на престижния турнир, актрисата приветства феновете от цял свят с емоционално послание, посветено на мексиканския дух и силата на футбола да обединява хората от всички континенти.

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Мондиалът вече започна с първите си зрелищни двубои. В откриващия мач пред над 80 000 луди фенове на митичния стадион „Ацтека“ домакините от Мексико победиха Южна Африка с 2:0, а веднага след това Южна Корея направи драматичен обрат срещу Чехия и спечели с 2:1.

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Уникален моден ход в цветовете на мексиканския флаг

Освен със силното си и вдъхновяващо слово, холивудската икона прикова погледите с невероятната си визия. Истинският моден акцент на вечерта бе появата ѝ в ефектен костюм на италианската модна къща Gucci.

Тоалетът, доминиран от наситено червено и зелено, бе интерпретиран от критиците като модерен лайфстайл прочит на цветовете на мексиканското знаме. Елегантният силует, съчетан с характерната за бранда изтънченост, превърна тоалета ѝ в най-коментирания момент в социалните мрежи.

Яркият червен акцент бе възприет като символична препратка към мексиканската култура – към страстта, дълбоките традиции и празничния дух на страната домакин. Комбинацията между луксозна висша мода и национална символика придаде на появата на Салма мощно и естетическо въздействие.

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Шакира и Бърна Бой взривиха „Ацтека“

По време на речта си Салма Хайек подчерта огромната гордост на своите сънародници, че именно тяхната родина дава старт на най-голямото спортно събитие на планетата. Тя отправи топло послание към гостите на трибуните и милионите зрители пред екраните, поставяйки акцент върху единството и чистата радост от играта.

Веднага след нея грандиозната церемония продължи със зрелищно шоу с участието на световни музикални звезди. Поп иконата Шакира и афробийт легендата Бърна Бой буквално „взривиха“ препълнения стадион с първото си съвместно изпълнение на живо на парчето „Dai Dai“ – официалният химн на първенството, който за броени часове се превърна в абсолютен хит сред феновете.