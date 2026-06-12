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„Усещане за инфлация“ в „Темата на NOVA”

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

12 юни 2026, 14:41
„Усещане за инфлация“ в „Темата на NOVA”
Източник: NOVA

Ц ени, мерки срещу поскъпването, сигнали за спекула – от месеци инфлацията приковава вниманието и на потребителите и на държавата. Но с колко всъщност е поскъпнал животът ни? Тази събота в „Темата на NOVA” журналистът Нели Тодорова и операторът Николай Кънчев проверяват какво стои зад официалните данни и откъде идва разминаването между цифрите на хартия и усещането ни за инфлация.

Авторски експеримент показва как и защо се променя стойността на основни стоки в последните месеци. А икономисти, статистици и експерти от Европейската централна банка обясняват какви механизми движат цените и как те тежат на джоба ни. Екипът на NOVA тръгва и по следите на сигнали за спекула, за да проследи нарушенията и реакциите на институциите. Монтажът на предстоящия епизод от документалната поредица е дело на Методи Андонов.

Гледайте „Усещане за инфлация“ в „Темата на NOVA“ на 13 юни, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.

Източник: NOVA    
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