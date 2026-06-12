Свят

Ирански агенции: Това е споразумението със САЩ

Иран няма да се откаже от контрола над стратегическия Ормузки проток

Николай Киров Николай Киров

12 юни 2026, 15:00
Ирански агенции: Това е споразумението със САЩ
Източник: iStock Photos

И ранската информационна агенция Мехр публикува документ, за който твърди, че е проект на рамково споразумение между Иран и САЩ, насочено към прекратяване на военните действия в Близкия изток, предаде "Франс прес".

Според агенцията проектът предвижда "постоянно и незабавно прекратяване на военните действия на всички фронтове, включително в Ливан", както и 60-дневен период на преговори за постигане на окончателно споразумение по ядрената програма на Иран и за пълно премахване на американските санкции.

Агенцията, позовавайки се на източник, близък до иранския преговорен екип, твърди още, че проектът включва освобождаването на ирански активи на стойност 24 милиарда долара, които в момента са блокирани. Според същия източник половината от сумата ще бъде предоставена на Иран още преди началото на предвидените преговори.

Иран няма да се откаже от контрола над стратегическия Ормузки проток съгласно условията на проекта за рамково споразумение със САЩ, целящо да сложи край на войната в Близкия изток, съобщи днес и иранската държавна агенция ИРНА.

Мирният план на Иран е капитулация за САЩ

„В този текст Иран не поема никакво задължение да се откаже от контрола над протока или да възстанови условията, които са съществували преди военната агресия на САЩ и Израел“, според ИРНА, която описва „общите очертания на настоящия текст“, който в момента се довършва.

„Иран ще преговаря по ядрената програма единствено в рамките на основните принципи на Ислямската република, а въпроси като правото на Иран да обогатява уран и запазването на обогатени материали ще бъдат очертани за включване в окончателното споразумение“, посочва ИРНА.

Към момента няма официално потвърждение от страна на Вашингтон за подробностите в рамковото споразумение. Публикуваните твърдения се появяват на фона на рязката ескалация на напрежението между Иран, САЩ и Израел през последните дни. Вчера американският президент Доналд Тръмп обяви, че „дискусиите с Ислямска република Иран бяха доведени до най-високо ниво на иранското ръководство и одобрени, аз, като президент на Съединените американски щати, отмених планираните удари и бомбардировки срещу Иран“.

Днес обаче Иран блокира напълно Ормузкия проток, като спря танкер и заплаши с обстрел преминаващите кораби.

Ядрената програма на Иран е предмет на международни спорове повече от две десетилетия. През 2015 г. Техеран подписа международен Съвместен всеобхватен план за действие, който ограничи иранската ядрена дейност в замяна на отмяна на международни санкции. През 2018 г. администрацията на Доналд Тръмп едностранно изтегли САЩ от споразумението и възстанови санкциите срещу Иран. В отговор Техеран постепенно започна да се отклонява от ограниченията върху обогатяването на уран.

Ескалация в Ормузкия проток: Иран спря танкер и заплаши с обстрел

Един от най-чувствителните въпроси в отношенията между Иран и Запада остава правото на страната да обогатява уран. Иран твърди, че програмата му е изцяло мирна и насочена към производство на енергия и научни изследвания, докато САЩ, Израел и редица европейски държави изразяват опасения, че натрупаните количества високообогатен уран могат да бъдат използвани за създаване на ядрено оръжие. Реално Иран не се нуждае от високообогатен уран за мирни цели, тъй като горивото, с което работят ядрените централи, е със съдържание на изотопа 235 до 20%.

Голямо значение има и Ормузки проток, през който преминава значителна част от световния износ на петрол и втечнен природен газ. Техеран многократно е използвал възможността за ограничаване или блокиране на корабоплаването като средство за натиск по време на регионални кризи. Поради това всякакви преговори, свързани със статута на протока, се следят внимателно от световните пазари и от държавите, зависещи от енергийните доставки от региона. Иран настоява за суверенитет над протока, заедно със съседен Оман, докато САЩ настояват, че това е международен воден път.

Ливан също е сред ключовите елементи на конфликта заради подкрепяната от Иран шиитска организация „Хизбула“, която е основен съюзник на Техеран и често е в центъра на сблъсъците с Израел. Всяко евентуално споразумение за прекратяване на военните действия би трябвало да засегне не само отношенията между САЩ и Иран, но и ситуацията в Ливан, Ирак, Сирия и други части на региона, където действат подкрепяни от Иран въоръжени формирования.

Според публикуваната от иранските медии информация проектът предвижда едновременно прекратяване на военните действия, започване на нови ядрени преговори и постепенно размразяване на ирански активи в чужбина, което на практика са повечето искания на Техеран.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Атанаси Петров, Елена Инджева    
Иран САЩ ядрена програма
Последвайте ни
Рутинен очен преглед откри мозъчен тумор при 13-годишно дете

Рутинен очен преглед откри мозъчен тумор при 13-годишно дете

Моден триумф на Мондиал 2026: Салма Хайек взриви стадион „Ацтека“ с рокля-знаме

Моден триумф на Мондиал 2026: Салма Хайек взриви стадион „Ацтека“ с рокля-знаме

40 000 евро директорска заплата: МЗ съобщи шокиращи данни за държавните болници

40 000 евро директорска заплата: МЗ съобщи шокиращи данни за държавните болници

Ирански агенции: Това е споразумението със САЩ

Ирански агенции: Това е споразумението със САЩ

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

biss.bg
Могат ли котенцата да слизат по стълби… или само да се катерят?

Могат ли котенцата да слизат по стълби… или само да се катерят?

dogsandcats.bg
12 юни: Гласът, който събуди съвестта на Европа за поробена България
Ексклузивно

12 юни: Гласът, който събуди съвестта на Европа за поробена България

Преди 8 часа
Лятото натиска спирачките: Интензивни валежи заливат почти цяла България
Ексклузивно

Лятото натиска спирачките: Интензивни валежи заливат почти цяла България

Преди 9 часа
Ваканция от ада: 8 знака, че в никакъв случай не трябва да пътувате с този човек
Ексклузивно

Ваканция от ада: 8 знака, че в никакъв случай не трябва да пътувате с този човек

Преди 8 часа
Мондиал 2026 започна с история: Мексико триумфира на откриването
Ексклузивно

Мондиал 2026 започна с история: Мексико триумфира на откриването

Преди 8 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

КЗП установи нарушения при бързи кредити, налага глоби

КЗП установи нарушения при бързи кредити, налага глоби

България Преди 18 минути

На потребителите е предоставяна информация, която не дава ясна и точна представа за реалната цена на кредита

Разкриха нови зловещи подробности за убийството на актьора от "Топ Гън" Джеймс Ханди

Разкриха нови зловещи подробности за убийството на актьора от "Топ Гън" Джеймс Ханди

Свят Преди 26 минути

Аутопсията на 81-годишния актьор Джеймс Ханди разкри ужасяващи подробности за последните му мигове. Докато партньорката му е спяла в къщата, нейният син, страдащ от шизофрения, е нападнал и ликвидирал филмовата звезда в предния двор

Почина Дейвид Хокни – художникът, който промени съвременното изкуство

Почина Дейвид Хокни – художникът, който промени съвременното изкуство

Свят Преди 1 час

Светът загуби една от най-влиятелните фигури в съвременното визуално изкуство. Напусна ни Дейвид Хокни – бунтарят от поп арт движението, който не се страхуваше да заменя четката с таблет и чиято картина се продаде за главозамайващите 90 милиона долара

Синдикати скочиха срещу кабинета за „Марица-изток“: Решението е неправомерно

Синдикати скочиха срещу кабинета за „Марица-изток“: Решението е неправомерно

България Преди 1 час

Според КНСБ и „Подкрепа“ отделянето на „Мини Марица-изток“ и ТЕЦ „Марица-изток 2“ от БЕХ противоречи на решение на Народното събрание и е предприето без съгласуване със синдикатите

<p>Пътнически самолет се блъсна в радарен стълб на летище в Анталия</p>

Пътнически самолет на Turkish Airlines се блъсна в радарен стълб на летище в Анталия

Свят Преди 1 час

Инцидентът е нанесъл щети по крилото на машината

Над 14 000 „малки прозореца“: Сигнал за кокошки и петел в София разкрива абсурдни градски проблеми

Над 14 000 „малки прозореца“: Сигнал за кокошки и петел в София разкрива абсурдни градски проблеми

България Преди 1 час

Жителите на „Манастирски ливади“ се оплакват от шум, а случаят влиза в анализа на 14 000 граждански сигнала

<p>СЕМ прие програмата за управление на&nbsp;БНТ, &bdquo;Евровизия 2027&ldquo; сред ключовите приоритети</p>

СЕМ прие програмата за управление на генералния директор на БНТ, „Евровизия 2027“ сред ключовите приоритети

България Преди 2 часа

Залага се на дигитално развитие, модернизация и нови формати, като подготовката за домакинството на песенния конкурс ще бъде едно от най-големите предизвикателства

Мярката срещу ТЕЦ „Бобов дол“ остава в сила: Екоминистърът отчете нарушения и засилен контрол

Мярката срещу ТЕЦ „Бобов дол“ остава в сила: Екоминистърът отчете нарушения и засилен контрол

България Преди 2 часа

Енергиен котел 2 остава спрян след серия проверки, а експерти на РИОСВ ще следят ежедневно изпитанията на съоръжението

Пожар на летището в Уелингтън: Евакуираха терминал, полети бяха пренасочени

Пожар на летището в Уелингтън: Евакуираха терминал, полети бяха пренасочени

Свят Преди 2 часа

Няма данни за пострадали, а властите все още изясняват причината за инцидента в новозеландската столица

МЗ въвежда нова функция за контрол на вписванията в „еЗдраве“

МЗ въвежда нова функция за контрол на вписванията в „еЗдраве“

България Преди 3 часа

„Публичен контрол“ ще позволява на гражданите да потвърждават или отхвърлят регистрирани медицински събития в НЗИС

Изненадващата критика на Джаки Кенеди към кралица Елизабет II след първата им среща

Изненадващата критика на Джаки Кенеди към кралица Елизабет II след първата им среща

Любопитно Преди 3 часа

Нова книга разкрива неподозирани подробности за прочутата среща между първата дама на САЩ и британския монарх. Въпреки блясъка на държавния банкет, Джаки Кенеди е останала разочарована както от Бъкингамския дворец, така и от визията на кралицата

<p>Премиерът:&nbsp;Разглеждат се различни варианти за главен секретар на МВР</p>

Румен Радев: Разглеждат се различни варианти за главен секретар на МВР

България Преди 3 часа

Към момента няма официална номинация за поста, заяви премиерът

Радев за "Боташ": Турция е съгласна на преговори, защото иска да задълбочим сътрудничеството си

Радев за "Боташ": Турция е съгласна на преговори, защото иска да задълбочим сътрудничеството си

България Преди 3 часа

"Турската страна има интерес транспортният поток през нашата страна да се увеличи, ние имаме същия интерес", коментира още министър-председателят

Шефът на НДК отговори на обвиненията: Не съм получавала по 14 000 евро на месец

Шефът на НДК отговори на обвиненията: Не съм получавала по 14 000 евро на месец

България Преди 3 часа

Андрияна Татарова заяви, че средното ѝ възнаграждение е около 9773 евро и се определя според постигнатите резултати, а не е фиксирана сума

<p>Германски оръжеен гигант преговаря за мощно украинско оръжие, поразило Русия на 1000 км</p>

Украинската крилата ракета „Фламинго“ може да бъде произвеждана в Германия, Diehl Defense започва преговори

Свят Преди 3 часа

Проектът е част от усилията на Европа за укрепване на способностите за далекобойни удари

Масов бой в Старозагорско, 25-годишен е в болница

Масов бой в Старозагорско, 25-годишен е в болница

България Преди 4 часа

Пострадали още са и двама мъже на 50 и 32 години и 47-годишна жена

Всичко от днес

От мрежата

11 метода как да успокоим сексуално възбудено куче

dogsandcats.bg

9 причини защо кучето ви обича да дъвче камъни

dogsandcats.bg
1

Как горските служители се борят с корояда

sinoptik.bg
1

Изпращаме втория най-топъл май в историята

sinoptik.bg

Звездите от „Поетите“ с изненада за най-малките, рецитират детски творби

Edna.bg

Шарън Стоун: Събудих се на пода без спомен какво се е случило

Edna.bg

Какво отличава Майкъл Олисе от останалите футболисти?

Gong.bg

Ден 1: Най-бързият гол на Мондиал 2026

Gong.bg

Две деца пострадаха при инцидент с тротинетка в София

Nova.bg

Откриха попфолк изпълнител мъртъв в дома му

Nova.bg