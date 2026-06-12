Ирански агенции: Това е споразумението със САЩ

И ранската информационна агенция Мехр публикува документ, за който твърди, че е проект на рамково споразумение между Иран и САЩ, насочено към прекратяване на военните действия в Близкия изток, предаде "Франс прес".

Според агенцията проектът предвижда "постоянно и незабавно прекратяване на военните действия на всички фронтове, включително в Ливан", както и 60-дневен период на преговори за постигане на окончателно споразумение по ядрената програма на Иран и за пълно премахване на американските санкции.

Агенцията, позовавайки се на източник, близък до иранския преговорен екип, твърди още, че проектът включва освобождаването на ирански активи на стойност 24 милиарда долара, които в момента са блокирани. Според същия източник половината от сумата ще бъде предоставена на Иран още преди началото на предвидените преговори.

Иран няма да се откаже от контрола над стратегическия Ормузки проток съгласно условията на проекта за рамково споразумение със САЩ, целящо да сложи край на войната в Близкия изток, съобщи днес и иранската държавна агенция ИРНА.

Мирният план на Иран е капитулация за САЩ

„В този текст Иран не поема никакво задължение да се откаже от контрола над протока или да възстанови условията, които са съществували преди военната агресия на САЩ и Израел“, според ИРНА, която описва „общите очертания на настоящия текст“, който в момента се довършва.

„Иран ще преговаря по ядрената програма единствено в рамките на основните принципи на Ислямската република, а въпроси като правото на Иран да обогатява уран и запазването на обогатени материали ще бъдат очертани за включване в окончателното споразумение“, посочва ИРНА.

Към момента няма официално потвърждение от страна на Вашингтон за подробностите в рамковото споразумение. Публикуваните твърдения се появяват на фона на рязката ескалация на напрежението между Иран, САЩ и Израел през последните дни. Вчера американският президент Доналд Тръмп обяви, че „дискусиите с Ислямска република Иран бяха доведени до най-високо ниво на иранското ръководство и одобрени, аз, като президент на Съединените американски щати, отмених планираните удари и бомбардировки срещу Иран“.

Днес обаче Иран блокира напълно Ормузкия проток, като спря танкер и заплаши с обстрел преминаващите кораби.

Ядрената програма на Иран е предмет на международни спорове повече от две десетилетия. През 2015 г. Техеран подписа международен Съвместен всеобхватен план за действие, който ограничи иранската ядрена дейност в замяна на отмяна на международни санкции. През 2018 г. администрацията на Доналд Тръмп едностранно изтегли САЩ от споразумението и възстанови санкциите срещу Иран. В отговор Техеран постепенно започна да се отклонява от ограниченията върху обогатяването на уран.

Ескалация в Ормузкия проток: Иран спря танкер и заплаши с обстрел

Един от най-чувствителните въпроси в отношенията между Иран и Запада остава правото на страната да обогатява уран. Иран твърди, че програмата му е изцяло мирна и насочена към производство на енергия и научни изследвания, докато САЩ, Израел и редица европейски държави изразяват опасения, че натрупаните количества високообогатен уран могат да бъдат използвани за създаване на ядрено оръжие. Реално Иран не се нуждае от високообогатен уран за мирни цели, тъй като горивото, с което работят ядрените централи, е със съдържание на изотопа 235 до 20%.

Голямо значение има и Ормузки проток, през който преминава значителна част от световния износ на петрол и втечнен природен газ. Техеран многократно е използвал възможността за ограничаване или блокиране на корабоплаването като средство за натиск по време на регионални кризи. Поради това всякакви преговори, свързани със статута на протока, се следят внимателно от световните пазари и от държавите, зависещи от енергийните доставки от региона. Иран настоява за суверенитет над протока, заедно със съседен Оман, докато САЩ настояват, че това е международен воден път.

Ливан също е сред ключовите елементи на конфликта заради подкрепяната от Иран шиитска организация „Хизбула“, която е основен съюзник на Техеран и често е в центъра на сблъсъците с Израел. Всяко евентуално споразумение за прекратяване на военните действия би трябвало да засегне не само отношенията между САЩ и Иран, но и ситуацията в Ливан, Ирак, Сирия и други части на региона, където действат подкрепяни от Иран въоръжени формирования.

Според публикуваната от иранските медии информация проектът предвижда едновременно прекратяване на военните действия, започване на нови ядрени преговори и постепенно размразяване на ирански активи в чужбина, което на практика са повечето искания на Техеран.