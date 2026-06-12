Деца с контузии на главата след жестока катастрофа с тротинетка

Д ве деца пострадаха при инцидент с електрическа тротинетка в столичния квартал "Бояна", казаха пред БТА от пресцентъра на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). Децата са закарани в болница "Пирогов".

Две деца пострадаха при пътен инцидент в столицата

По първоначални данни на Центъра за спешна медицинска помощ пострадалите деца са момче на 12 години и момиче на 14 години.

Момчето е с контузия на главата, двете ръце и единия крак, а момичето – с комоцио, контузия на главата и съмнения за фрактури на двете ръце.

Пореден инцидент с тротинетка, 13-годишно дете падна и изгуби съзнание

Инцидентът е станал в района на ул. "Даскал Попандреев". На място веднага са изпратени две линейки след подаден сигнал в 13:51 часа.