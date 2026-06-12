Разкриха нови зловещи подробности за убийството на актьора от "Топ Гън" Джеймс Ханди

П ричината за смъртта на холивудския актьор Джеймс Ханди хвърли нова светлина върху жестокото му убийство, извършено пред дома му в Тарзана, Лос Анджелис. За бруталното престъпление е арестуван синът на дългогодишната му половинка, пише Page Six.

Звезда от „Топ Гън“ беше намушкан до смърт, убиецът направи зловещо признание

Според официалния доклад на съдебния лекар в Лос Анджелис, получен от медиите, смъртта на 81-годишната звезда от "Top Gun: Maverick" и "Джуманджи" е настъпила вследствие на дълбока прободна рана в торса, комбинирана с жестоко притискане на врата (задушаване).

New details in ‘Top Gun’ actor James Handy’s murder revealed as cause of death is confirmed https://t.co/TpdEskjsWV pic.twitter.com/5mMaUDuQp2 — Page Six (@PageSix) June 12, 2026

„Убих човека на греха!“

Кървавата драма се разиграва на 3 юни, когато Ханди е нападнат в предния си двор от 44-годишния Майкъл Гледхил. Актьорът излязъл по пижама в 9:00 сутринта, за да вземе сутрешния вестник от ливадата, където бил причакан.

Полицията в Лос Анджелис е реагирала на спешно обаждане на телефон 911 от самия убиец, който в състояние на тежка психоза заявил на оператора: „Аз съм Синът човешки. Току-що убих Човека на греха!“.

Когато патрулките пристигат на мястото, те откриват тялото на актьора, увито в одеяло, пред входа на къщата. Ханди е имал множество прободни рани в областта на гърдите. Той е откаран по спешност в местна болница, където само е констатирана смъртта му.

Убиецът Майкъл Гледхил – син на жената, с която актьорът живее на семейни начала от 30 години – е изчакал органите на реда на улицата. Той сам е помахал на полицаите и им е казал, че именно него търсят. В момента той е с повдигнато обвинение за предумишлено убийство и е изправен пред 26 години затвор.

Изповедта на една съкрушена майка

76-годишната Уенди Гледхил, партньорка на Ханди и майка на убиеца, сподели пред медиите, че е напълно съсипана от черната трагедия.

„Опитвам се да преживея ден за ден, минута за минута. Обичах Джеймс, обичам и сина си. Все още не мога да повярвам, че моето собствено момче направи това“, през сълзи разказва тя.

По-късно Уенди призна пред TMZ, че единственият ѝ син е бил диагностициран с тежка форма на шизофрения през юли 2025 г. Малко преди фаталното нападение обаче, той самоволно е спрял да приема предписаните му антипсихотични лекарства. Тя разкрива, че двамата мъже в къщата никога не са имали перфектни отношения, но винаги са поддържали приличен и любезен тон.

James Handy’s partner details ‘Top Gun’ actor’s tragic final moments before fatal stabbing https://t.co/kLhRjO3hPT pic.twitter.com/ID5Eiw85k6 — New York Post (@nypost) June 10, 2026

Ужасът зад затворените врати

Уенди сподели, че е спяла по време на нападението и не е чула никакви писъци или разправии от предния двор.

„Първият път, когато разбрах, че се случва нещо страшно, беше, когато чух силно почукване и полицията се появи на вратата ми. Казаха ми, че някой е увил тяло в одеяло пред къщата... Бях с Джеймс в продължение на 31 години. Изключително трудно е“, допълва тя.

Джеймс Ханди, който през цялата си кариера ревностно пазеше личния си живот далеч от светлините на прожекторите, има десетки роли в Холивуд от 1997 г. насам. Последната му публична поява беше през 2017 г., след което той се оттегли в заслужена почивка в имението си.