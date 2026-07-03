България

Иван Демерджиев: В този момент в страната се прилагат както българското законодателство, така и санкциите „Магнитски“

Вътрешният министър бе изслушан относно информация във връзка с медийни публикации за полети, извършени от Пеевски с частни въздухоплавателни средства

3 юли 2026, 13:33
Калин Стоянов отговори на Иван Демерджиев: Санкциите по „Магнитски“ са неприложими в България и другите държави членки от ЕС

Калин Стоянов отговори на Иван Демерджиев: Санкциите по „Магнитски“ са неприложими в България и другите държави членки от ЕС
Конституционният съдия Десислава Атанасова отрича да е летяла с Пеевски до Дубай

Конституционният съдия Десислава Атанасова отрича да е летяла с Пеевски до Дубай
Васил Терзиев: Нормализира се качеството на въздуха след пожара в София

Васил Терзиев: Нормализира се качеството на въздуха след пожара в София
МВР: Получени са 12 сигнала след активирането на BG-Alert за Наталия

МВР: Получени са 12 сигнала след активирането на BG-Alert за Наталия
Румен Радев потвърди в НС - България налага вето срещу 21-вия пакет санкции срещу Москва

Румен Радев потвърди в НС - България налага вето срещу 21-вия пакет санкции срещу Москва
Имотни измами край София: Семейна вила, обявена за продан, се оказа с други собственици

Имотни измами край София: Семейна вила, обявена за продан, се оказа с други собственици
Нова следа в издирването на 11-годишната Наталия: Къде бяха забелязани изчезналото момиче и похитителят

Нова следа в издирването на 11-годишната Наталия: Къде бяха забелязани изчезналото момиче и похитителят
Момчето, спасено от полицай в Марица: Много благодаря, че ме извади

Момчето, спасено от полицай в Марица: Много благодаря, че ме извади

К ъм този момент се прилагат както българското законодателство, така и санкциите „Магнитски“ и „ще направя всичко необходимо да установя има ли манипулиране на информация, има ли нередности в действията на някой служител, и ако има той ще понесе цялата строгост на закона“, каза в кулоарите на парламента министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев във връзка с изказване на лидера на ДПС Делян Пеевски, в което той твърди, че санкциите „Магнитски“ не важат в България.

Прокуратурата с позиция за скандала между Пеевски и Демерджиев

Нека дадат обяснение откъде имат толкова информация, която няма как да имат без достъп до съответни служби, в които информацията е засекретена под една или друга форма, каза Демерджиев.

Сигналите на Калин Стоянов вече станаха ноторно известни. Зад подаването на сигнали от него не стои нищо освен натискането на бутон от страна на Пеевски, коментира Демерджиев относно сигнала на Калин Стоянов до и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова във връзка с изслушването на Демерджиев в четвъртък.

Вътрешният министър бе изслушан относно информация във връзка с медийни публикации за полети, извършени от Пеевски с частни въздухоплавателни средства. Той представи информация за съвместно пътуване на Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова през 2024 г. до различни дестинации, съвместни резервации на Делян Пеевски с още 81 души и други. Калин Стоянов попита днес в кулоарите кой и на какво правно основание им е разпоредил да извършват справки в международна база данни, която се използва от множество партньорски служби. Днес в позиция, разпространена до медиите, Десислава Атанасова посочи, че не е пътувала с Пеевски до Дубай.

Адвокат поиска проверка дали МВР е събирало незаконно информация за Делян Пеевски

Поводът за тези думи на Стоянов е информацията с кого е пътувал Пеевски до Дубай, коментира Демерджиев. Нека да имат предвид хората от „ДПС – Ново начало“, че тази информация се съдържа в много, включително международни регистри. Ако са толкова уверени г-жа Атанасова и г-н Пеевски, че тази информация не се съдържа в регистрите на българската „Гранична полиция", за мен е много интересно ако не се съдържа защо е това и какви са причините, коментира още вътрешният министър.

Източник: БТА, Петра Куртева    
Санкции Магнитски Иван Демерджиев Делян Пеевски МВР Разследване Събиране на информация Частни полети Калин Стоянов Десислава Атанасова Българско законодателство
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Конституционният съдия Десислава Атанасова отрича да е летяла с Пеевски до Дубай

Конституционният съдия Десислава Атанасова отрича да е летяла с Пеевски до Дубай

Разкриха самоличността на заподозряната за атентата в Монако, Интерпол я издирва

Разкриха самоличността на заподозряната за атентата в Монако, Интерпол я издирва

Възстановиха достъпа до сайтовете на МВР и ГДБОП след временно прекъсване

Възстановиха достъпа до сайтовете на МВР и ГДБОП след временно прекъсване

Забелязаха Кейт Мидълтън със скрито устройство на Уимбълдън

Забелязаха Кейт Мидълтън със скрито устройство на Уимбълдън

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
Бизнес моделът вече не работи

Бизнес моделът вече не работи

carmarket.bg
Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ
Ексклузивно

Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ "Тракия"

Преди 17 часа
Зеленски заплаши Русия с разплата
Ексклузивно

Зеленски заплаши Русия с разплата

Преди 17 часа
МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара
Ексклузивно

МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара

Преди 16 часа
Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми
Ексклузивно

Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нови атаки между Русия и Украйна взеха жертви от двете страни

Нови атаки между Русия и Украйна взеха жертви от двете страни

Свят Преди 25 минути

Сред жертвите в Сумска област е двегодишно дете, а Русия съобщава за петима загинали при украински атаки

Горски пожар избухна в Португалия, има ранени

Горски пожар избухна в Португалия, има ранени

Свят Преди 41 минути

Над 900 пожарникари бяха мобилизирани тази сутрин за гасенето на пожара

istock

Вдигат линията на бедност до 443 евро от 2027 г.

Парите ни Преди 2 часа

Промяната ще повиши част от социалните плащания и подкрепата за хората с увреждания

Тейлър Суифт и Травис Келси сключили таен брак преди партито с 1000 гости в Ню Йорк

Тейлър Суифт и Травис Келси сключили таен брак преди партито с 1000 гости в Ню Йорк

Любопитно Преди 2 часа

Поп иконата Тейлър Суифт и НФЛ звездата Травис Келси вече са законни съпрузи след тайна церемония, разкриват източници на Page Six. Двамата са дарили 26 милиона долара за благотворителност преди грандиозното сватбено парти за 1000 гости в Ню Йорк

<p>Кипър поема разходите за връщането на телата на загиналите българчета&nbsp;</p>

Кипър поема разходите по транспортирането на телата на загиналите в кола българчета

Свят Преди 2 часа

Телата на двете момчета, починали след престой в заключен автомобил край Декелия, ще бъдат транспортирани до България за сметка на кипърската държава

Екстремно време и скандали помрачават 250 години САЩ

Екстремно време и скандали помрачават 250 години САЩ

Свят Преди 2 часа

Очакват се рекордни фойерверки, мащабни прояви и засилени мерки за сигурност

Осъдиха Крис Браун да плати $13 милиона на икономка, осакатена от озлобеното му куче

Осъдиха Крис Браун да плати $13 милиона на икономка, осакатена от озлобеното му куче

Свят Преди 3 часа

Поп звездата Крис Браун беше осъден от съда в Лос Анджелис да плати близо 13 милиона долара обезщетение на бившата си икономка. Жената беше брутално нахапана и остана осакатена за цял живот от огромната кавказка овчарка на певеца в дома му

<p>Жена пострада при скок с парашут край Ихтиман</p>

Латвийска гражданка е с травма след скок с парашут в района на Ихтиман

България Преди 3 часа

Очакват се резултати от разследването и експертиза

<p>Детайлът, който всички забелязаха:&nbsp;Какво крие новият самолет&nbsp;на Тръмп</p>

Какво крие новият Air Force One на Тръмп: Детайлът, който всички забелязаха

Свят Преди 3 часа

Снимка от борда на дарения от Катар самолет разкри интериора, но фалшиви ли са кожените томове зад прессекретаря на Белия дом?

istock

Бюджетът остава на червено: Дефицитът е най-висок за юни от 16 години

Парите ни Преди 3 часа

Към средата на годината минусът достига 2,4 млрд. евро, въпреки че само през юни има лек излишък

<p>&bdquo;Трудна задача&ldquo;: Премиерът заговори за орязване на дефицита и дълговете</p>

Бюджетен дефицит 2027 - правителството обещава намаляване на дълга

България Преди 3 часа

Премиерът Румен Радев заяви, че задачата е трудна, но приоритетна

Нов Батмобил? Бен Афлек се появи с ултралуксозен електрически Cadillac за 400 000 долара

Нов Батмобил? Бен Афлек се появи с ултралуксозен електрически Cadillac за 400 000 долара

Любопитно Преди 3 часа

Холивудският ас Бен Афлек събра погледите в Лос Анджелис, като се появи с чисто нов Cadillac Celestiq на стойност над 400 000 долара. Ръчно сглобената електрическа суперкола е създадена с една цел – да детронира гиганти като Rolls-Royce и Bentley

<p>ГДБОП нахлу във&nbsp;ВиК-Бургас</p>

ГДБОП с акция във ВиК-Бургас - спецпроверка в централата

България Преди 3 часа

Изискани са документи, разследването е свързано с арест в Несебър

Левчета за стотици евро: Спекула с монети плъзна в интернет

Левчета за стотици евро: Спекула с монети плъзна в интернет

Парите ни Преди 3 часа

След въвеждането на еврото стари банкноти и монети се предлагат на цени, многократно над номинала им

Нов обрат в разследването на смъртта на основателя на Mango; искал да лиши децата си от милиардите

Нов обрат в разследването на смъртта на основателя на Mango; искал да лиши децата си от милиардите

Свят Преди 3 часа

Разследването за смъртта на създателя на Mango Исак Андич взе драматичен обрат. Дългогодишната му партньорка разкри пред съда, че милиардерът е планирал ново завещание, което сериозно би орязало наследството на децата му в полза на фондация

Снимката е илюстративна

Намериха живо 18-месечно бебе в моргата часове след като го обявиха за мъртво

Свят Преди 4 часа

Медицински сестри и полицаи забелязали пулс и признаци на живот, но арогантен лекар пренебрегнал предупрежденията им и изпратил 18-месечното момченце в хладилната стая

Всичко от днес

От мрежата

10 често срещани здравословни проблема при Помераните

dogsandcats.bg

Защо кучето обича да спи в дрехите ви

dogsandcats.bg
1

До 30 градуса през почивните дни

sinoptik.bg
1

Защитата на горите от пожар е недостатъчна

sinoptik.bg

От върха на „Емпайър Стейт Билдинг“ до Космоса: Най-нестандартните предложения за брак в света

Edna.bg

Как да го съблазним – малките трикове, на които трудно се устоява

Edna.bg

Играчи на Янтра с трансфери в Румъния и Киргизстан

Gong.bg

Дзенга: Никой не говори за рекордите на вратарите

Gong.bg

Обвиниха жена за измама с банкови кредити за почти 1 млн. евро. Представяла се за касиер на политическа партия

Nova.bg

Иван Демерджиев: Санкциите по „Магнитски“ важат и в България

Nova.bg