Иван Демерджиев: В този момент в страната се прилагат както българското законодателство, така и санкциите „Магнитски“

К ъм този момент се прилагат както българското законодателство, така и санкциите „Магнитски“ и „ще направя всичко необходимо да установя има ли манипулиране на информация, има ли нередности в действията на някой служител, и ако има той ще понесе цялата строгост на закона“, каза в кулоарите на парламента министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев във връзка с изказване на лидера на ДПС Делян Пеевски, в което той твърди, че санкциите „Магнитски“ не важат в България.

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Нека дадат обяснение откъде имат толкова информация, която няма как да имат без достъп до съответни служби, в които информацията е засекретена под една или друга форма, каза Демерджиев.

Сигналите на Калин Стоянов вече станаха ноторно известни. Зад подаването на сигнали от него не стои нищо освен натискането на бутон от страна на Пеевски, коментира Демерджиев относно сигнала на Калин Стоянов до и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова във връзка с изслушването на Демерджиев в четвъртък.

Вътрешният министър бе изслушан относно информация във връзка с медийни публикации за полети, извършени от Пеевски с частни въздухоплавателни средства. Той представи информация за съвместно пътуване на Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова през 2024 г. до различни дестинации, съвместни резервации на Делян Пеевски с още 81 души и други. Калин Стоянов попита днес в кулоарите кой и на какво правно основание им е разпоредил да извършват справки в международна база данни, която се използва от множество партньорски служби. Днес в позиция, разпространена до медиите, Десислава Атанасова посочи, че не е пътувала с Пеевски до Дубай.

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Поводът за тези думи на Стоянов е информацията с кого е пътувал Пеевски до Дубай, коментира Демерджиев. Нека да имат предвид хората от „ДПС – Ново начало“, че тази информация се съдържа в много, включително международни регистри. Ако са толкова уверени г-жа Атанасова и г-н Пеевски, че тази информация не се съдържа в регистрите на българската „Гранична полиция", за мен е много интересно ако не се съдържа защо е това и какви са причините, коментира още вътрешният министър.