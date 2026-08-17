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Минималната заплата за 2027 г.: Предлагат диапазон между 692 и 750 евро

КТ „Подкрепа“ предлага конкретният размер да бъде определен сега, а преговорите за постоянен механизъм да продължат

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

17 август 2026, 12:58
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Н овият механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 г. трябва да бъде готов до 21 август, след което започват обсъжданията по проектобюджета за следващата година. Това са сроковете пред междуведомствената работна група към Министерството на финансите.

Преговорите обаче засега не са довели до сближаване на позициите. Затова КТ „Подкрепа“ предлага за 2027 г. да бъде договорен конкретен размер на минималната заплата, а разговорите за траен механизъм да продължат и след това.

Според синдиката възможният диапазон е между 692 и 750 евро.

Продължават преговорите за новата формула за минималната заплата

Два варианта за минималната заплата

КТ „Подкрепа“ представя два разчета.

При първия минималната заплата се определя на база сегашния ѝ размер, като се отчита прогнозната инфлация. Според сметките на синдиката този подход води до 750 евро през 2027 г.

Аргументът е, че използването на статистически данни отпреди две години не отчита достатъчно бързо промените в цените и икономическата среда.

Вторият вариант включва средната работна заплата, БВП на един зает и брутната добавена стойност на един зает, както и коефициент за прогнозната инфлация. При тази формула изчисленият размер е 692,50 евро.

Тъй като по време на разговорите работодателите са предложили социалните партньори да се договарят в определен диапазон, КТ „Подкрепа“ предлага той да бъде именно от 692 до 750 евро.

Спорът остава около начина на изчисляване

Синдикатът подкрепя четирите основни критерия, около които вече се водят разговорите - покупателната способност и издръжката на живота, общото равнище и разпределението на заплатите, темпът на ръст на възнагражденията и развитието на производителността.

Как ще се определя минималната заплата от 2027 г.

Разногласията са по начина, по който тези показатели да бъдат използвани.

КТ „Подкрепа“ не приема издръжката на живота да бъде заменена с разхода на човек от домакинството. Според синдиката този показател не измерва доходите от труд и не е подходящ за определяне на минималното възнаграждение на човек, работещ на пълен работен ден.

Оттам не приемат и предложението адекватността на минималната заплата да се оценява чрез 50% от основната средна работна заплата, както и проверката да се прави само веднъж на четири години. Според позицията на организацията икономическите условия могат да се променят значително за такъв период.

Предлагат НСИ да измерва издръжката на живота

За по-дългосрочно решение КТ „Подкрепа“ предлага НСИ да разработи методология за измерване на издръжката на живота.

Според предложението методиката трябва да бъде изготвена в срок до една година, а до две години да започне събирането и обработването на необходимата статистическа информация. Докато такива данни липсват, синдикатът предлага при определянето на минималната заплата да се използват останалите критерии.

Mинималната заплата за 2027 г. ще бъде определена до края на септември

КТ „Подкрепа“ настоява също показателите, тежестта им и връзката между тях да бъдат определени с наредба след съгласуване с национално представителните организации на работодателите и синдикатите.

Синдикатът предлага и промените, свързани с минималната заплата, да бъдат обединени със законопроекта за колективното трудово договаряне при транспонирането на европейската директива за адекватните минимални заплати.

Така до 21 август остава да се види дали социалните партньори ще успеят да постигнат съгласие за самия механизъм или за 2027 г. ще бъде търсено временно решение с конкретно договорен размер на минималната заплата.

Автор: Маргарита Костадинова
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