Скандал на Острова: Новият премиер на Великобритания водил преговори с фалшив съветник на Тръмп

Б ританският министър-председател Анди Бърнам е разменял съобщения с човек, представящ се за един от висшите помощници на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Премиерът е изпращал съобщения на лице, за което е смятал, че е началникът на кабинета на Белия дом Сузи Уайлс, преди подозрителната активност да бъде докладвана на властите, съобщава The Independent.

Британското посолство във Вашингтон е било толкова обезпокоено, че е повдигнало въпроса пред Белия дом, според бюлетина Playbook, който първи съобщи за размяната на съобщения.

Разбира се, че Бърнам не е разговарял по телефона с лицето, представящо се за висшия помощник на американския президент. Не е ясно какви точно съобщения са били разменени, но се смята, че никое от тях не е било от съществено значение, съобщават властите.

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Говорител на правителството заяви: „Не коментираме въпроси, свързани с националната сигурност“.

Миналата година американското правителство започна разследване, след като изборни длъжностни лица, бизнес директори и други видни фигури получиха съобщения от човек, представящ се за г-жа Уайлс.

„Те хакнаха телефона; опитаха се да се представят за нея“, каза Тръмп пред журналисти тогава. „Никой не може да я имитира. Има само една Сузи“, заяви тогава той.

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Представител на Белия дом потвърди разследването в петък и заяви, че Белият дом приема сериозно киберсигурността на своя персонал.

Изданието Wall Street Journal съобщи, че сенатори, губернатори, бизнес лидери и други са започнали да получават текстови съобщения и телефонни обаждания от човек, който изглежда е получил достъп до контактите в личния мобилен телефон на Уайлс. Съобщенията и обажданията не са идвали от номера на Уайлс, отбелязва вестникът.

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Бърнам си осигури ранна подкрепа от Тръмп, като разговорът се е състоял в рамките на един час след пристигането на Бърнам на „Даунинг стрийт“ миналия месец, съобщава изданието.

Отношенията между американския президент и предшественика на Бърнам, сър Киър Стармър, се охладиха след войната на Тръмп срещу Иран и несъгласията относно сондажите в Северно море.

Говорейки в Белия дом дни след като Бърнам влезе на „Даунинг стрийт“ 10, президентът на САЩ каза, че Бърнам му е споделил, че възнамерява да „отвори сондажите за петрол в Северно море“.

В Белия дом американският президент заяви, че ако министър-председателят изпълни поетия ангажимент, Обединеното кралство „ще стане богата страна“.

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Президентът на САЩ, който е яростен поддръжник на изкопаемите горива, отдавна подкрепя този ход, докато непрекъснато критикува „вятърните мелници“.

Тръмп загуби правна битка със шотландското правителство за спиране на изграждането на вятърни турбини, които се виждат от голф игрището му в Абърдийншър.

Президентът на САЩ също така твърди, че Бърнам ще трябва да се справи и с проблема с имиграцията.

Тръмп каза: „Той ще трябва да повдигне този въпрос, защото това съсипва страната ви“.

„Знам, че Стармър направи много малко по въпроса, а те идват от целия свят“, заяви Тръмп.