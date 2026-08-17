„Великолепна! Неподражема!": Стоичков поздрави Стилияна Николова за световната титла

Б ългарската футболна легенда Христо Стоичков изрази своето огромно възхищение от Стилияна Николова, която се коронова като световна шампионка по художествена гимнастика. Грацията ни спечели златния медал във финала на бухалки по време на шампионата във Франкфурт.

Стилияна Николова взе медал и олимпийска квота за България

Успехът на Николова е пореден връх в представянето ѝ, след като преди това тя завоюва титлата световна вицешампионка в многобоя и си осигури официална квота за Олимпиадата в Лос Анджелис през 2028 г.

В официалния си профилвъв Facebook Стоичков публикува емоционално съобщение в нейна чест:

„Великолепна! Неподражема! Световна шампионка! Стилияна! Цяла България е на колене пред теб! Ти си истинско българско чудо, което очакваме да видим в Лос Анджелис!“