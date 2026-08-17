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„Великолепна! Неподражема!": Стоичков поздрави Стилияна Николова за световната титла

Футболната ни легенда изрази публично огромното си възхищение към младата грация Стилияна Николова след нейния триумф на Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, наричайки я „истинско българско чудо“

17 август 2026, 13:32
„Великолепна! Неподражема!": Стоичков поздрави Стилияна Николова за световната титла
Източник: БГНЕС

Б ългарската футболна легенда Христо Стоичков изрази своето огромно възхищение от Стилияна Николова, която се коронова като световна шампионка по художествена гимнастика. Грацията ни спечели златния медал във финала на бухалки по време на шампионата във Франкфурт.

Стилияна Николова взе медал и олимпийска квота за България

Успехът на Николова е пореден връх в представянето ѝ, след като преди това тя завоюва титлата световна вицешампионка в многобоя и си осигури официална квота за Олимпиадата в Лос Анджелис през 2028 г.

В официалния си профилвъв Facebook Стоичков публикува емоционално съобщение в нейна чест:

„Великолепна! Неподражема! Световна шампионка! Стилияна! Цяла България е на колене пред теб! Ти си истинско българско чудо, което очакваме да видим в Лос Анджелис!“

Стилияна Николова Христо Стоичков Художествена гимнастика Световна шампионка Златен медал Бухалки Световно първенство
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