„Ще ги изцедя като лимони“: Кметът на Бургас е спрял отпуските на екипа си преди „Евровизия”

Бургас ще домакинства „Евровизия 2027“ - полуфиналите са на 11 и 13 май, а големият финал на 15 май. Кметът Димитър Николов определи избора като начало на мащабна подготовка.

Предстои сериозна логистична организация - транспорт, полети, шатъли, хотели, ресторанти и сигурност, като Бургас очаква огромен брой гости и над 1000 журналисти. БНТ вече подготвя пространствата около „Арена Бургас“.

Събитието се разглежда като възможност за реклама на България - Николов призова за гостоприемство и разумни цени, а БНТ посочи, че домакинството може да привлече значителен туристически поток, подобно на Виена, посетена от около 320 000 души около тазгодишния конкурс.

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Определянето на домакинството не е финалната точка, тя е началото. Финалът ще бъде на 15 май догодина, а на 16 май аз искам да имам възможността с г-жа Милотинова да обявя, че България се справи изключително успешно, постигна рекорди, всички, които са ни посетили, са доволни, а провеждането е било на изключително професионално ниво. Дотогава обаче ни чака много работа, която започна от петък. Това каза на първа пресконференция кметът на Бургас Димитър Николов, след като градът беше избран за домакин на „Евровизия 2027”. В четвъртък морският град грабна домакинството пред София, като изборът беше направен от български и международни експерти, пише NOVA .

Ясни са вече и датите на трите концерта в Бургас - на 11 и на 13 май ще бъдат полуфиналите, а големият финал е на 15 май - събота.

Николов заяви, че предстои работа, свързана с глобалната логистика, транспортните връзки, въздушните връзки, автобусните превози, шатълите, както и разговори с много транспортни фирми, с туроператорите, с хотелиерите, ресторантьорите, с хората, които ще отговарят за безопасността, за да може морския ни град да посрещне огромния брой посетители. „За нас е много важно всички делегации, които пристигнат в България, да се почувстват като у дома си”, добави Николов.

Той благодари на всички останали градове участници в надпреварата. „Те са превъзходни, техните кметове, София - най-вече", посочи градоначалникът и призова темата „Евровизия” да е обединяваща. "Нека да покажем на света, че българите сме единни, задружни, креативни, усмихнати, обичащи веселието и живота. Нека да дадем възможност тук да има порив на емоции, да покажем изключително гостоприемство и нека тези, които никога не са чували за България, и тези, които никога не са идвали у нас, да поискат отново да се върнат в тази страна. Ако това се случи, значи ние сме успели”, каза още кметът на Бургас.

„Първите дни, след като Бургас беше обявен за домакин, бяхме във фокуса не само на националните, но и на международните медии. И в този момент има интерес от нашия град и аз съм убеден, че тази инвестиция в рекламно време ще се върне многократно като позитив към България. Ние ще покажем, че имаме страна, която е богата на фолклор, страна с изключително сериозни културни традиции, с творци не само в музикалното изкуство, но и в другите сфери на изкуството. Имаме традиции, които ще покажем и ще ги изненадат. Включително единственото място на света, където се танцува върху огън, е нашият регион. Всичко, което ще бъде интересно за тях, ще бъде презентирано по най-достъпния и перфектен начин”, увери Димитър Николов.

Той заяви, че се бори успехът да бъде феноменален. „Ще дам много енергия в това. Познавам в детайли възможностите на моя екип и ще ги изцедя като лимони. Вече съм спрял отпуските на екипа. Чака ни страшно много работа. Това не ни се случва за първи път. Разликата е, че сега ще го направим за едно много стегнато време в началото на летния сезон и с още по-голямо внимание и координация, защото залогът е огромен и няма да допуснем никакви слабости”, каза Николов.

„Очаквам всички, свързани с бизнеса по отношение на настаняване, транспорт, изхранване, да бъдат на висотата на самото събитие и се надявам да не даваме повод да има новини, свързани с космически цени за апартаменти”, посочи кметът на морския град. Той добави, че е имал разговори с големите хотелски вериги, както и със средни хотели и увери, че никой няма намерение да разтяга цените, така че това да окаже негативно имиджово влияние. „Да не забравяме, че ние сме най-големият туристически център, с най-голяма леглова база, с опит как да посрещаме и обслужваме туристи, включително да оказваме медицинска и административна помощ”, заяви Николов.

Николов коментира още, че няма да се занимава с политика до провеждането на „Евровизия”. „Аз ще бъда работният човек, който ще изпълнява всички изисквания на EBU и на БНТ. Ще направя приложими всички изисквания, така че в Бургас да се случат по-бързо всички дейности и изцяло ще се концентрирам върху това гостите в България да останат максимално очаровани и доволни. Ще отговарям само на въпроси, свързани с работата ми по отношение на провеждането на „Евровизия” и ежедневните ми кметски задължения. Темата политика въобще не ме вълнува”, категоричен бе Николов.

„Ние сме подготвени да приемем повече от 1000 журналисти, затова сутринта направихме обход на пространствата с кмета - да видим къде могат да бъдат настанени в близост до самото продукционно шоу, какво е разстоянието между пресцентъра и продукционното шоу”, каза генералният директор на БНТ Милена Милотинова.

По думите ѝ цялото това струпване на медии в Бургас е „огромен шанс да покажем страната си такава, каквато е - красива, гостоприемна, страна на таланти и хора, които са готови да приемат предизвикателства и които ще докажат, че могат да направят световно събитие, каквото е най-голямото музикално събитие „Евровизия”.

Тя посочи, че летвата е много високо вдигната и оттук нататък предстои много работа. „Тази сутрин с кмета бяхме и около „Арена Бургас“. При обхода видяхме тежката техника, струпана на мястото, което предстои да бъде заравнено, за да може да бъде използвано за подвижните телевизионни станции, които ще дойдат, за да извършат това грандиозно представяне”, каза Милотинова.

„Във Виена тази година 320 хиляди са били посетителите специално за „Евровизия“. Това е в тези две седмици, в които се провеждат събитията около конкурса. Атмосферата, която създава градът домакин, обикновено привлича страшно много туристи. Затова атмосферата, която градът ще създаде, е много важна за цялостното представяне на държавата”, добави тя.

Генералният директор на БНТ допълни, че след като се направи проектът за сцена, ще се види колко от местата ще бъдат седящи и колко - правостоящи. „Хем имаме много време, хем не е чак толкова много. Засега вървим в срок. По принцип сроковете, които „Евровизия“ дава за избор на град домакин, са до края на август, за да върви всичко по план. Ние имахме стремежа да направим този избор по-рано, за да дадем време за административните процедури да бъдат проведени”, каза още Милотинова.