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Русия удари граждански кораб в Одеса след рекордна атака на Украйна с над 800 дрона

Търговски съд под флага на Того бе поразен в пристанищния град часове след като Киев нанесе един от най-мащабните си удари по Москва и руската логистика

17 август 2026, 13:03
Русия удари граждански кораб в Одеса след рекордна атака на Украйна с над 800 дрона
Снимката е архивна: Товарни кораби в пристанището на Одеса. Разположен на кръстопътя на няколко от основните световни търговски маршрути, пристанищният град е от ключово значение за икономиката на Украйна   
Източник: Getty Images

Р уските военни сили нанесоха въздушен удар по украинския пристанищен град Одеса, при който бе поразен граждански търговски кораб, плаващ под флага на Того. Атаката, извършена в ранните часове на деня, причини пожари и рани най-малко четирима души на сушата, потвърди областният управител Олег Кипер, цитиран от The Independent.

Ескалацията в Черно море идва едва броени часове след като Украйна предприе една от най-големите си въздушни операции от началото на войната, изстрелвайки над 800 безпилотни летателни апарата по цели на руска територия.

Атаки по море и суша: Поразени кораби в Одеса и жертви след украински удари в Русия

Пламъци в Москва и жертви в руските региони

Според Министерството на отбраната на Русия над 822 украински дрона са били прихванати през нощта, като около 600 от тях са били насочени директно към столицата Москва.

Удар по „руския Amazon“: Дрон нанесе сериозни щети и предизвика огромен пожар в най-големия логистичен склад на онлайн търговеца Wildberries в Подолск, Московска област. Киев системно атакува подобни центрове с аргумента, че пренасят компоненти за руската военна машина.

Руски дронове удариха товарен кораб край Одеса

Човешки жертви: Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов съобщи за загинал 83-годишен мъж. Още петима души са загинали в Ростовска област след поражения по жп гара и цивилни домове, а жертви има и в Белгородска и Астраханска област.

НАТО свали дрон над Румъния

Засегната от ескалацията се оказа и съседна Румъния. Испански изтребител F-18, изпълняващ мисия по охрана на въздушното пространство на НАТО, е свалял дрон, навлязъл в румънското въздушно пространство край град Галац, близо до границата с Молдова. Отломки от друг апарат са намерени и в Черно море край Костанца.

Дете загина при масирана руска атака срещу Одеса

Инфраструктурна война без милост

Докато Русия продължава натиска си в Донецка и Харковска област, цивилната и енергийната инфраструктура на Украйна остава под постоянен обстрел. Националната компания „Нафтогаз“ съобщи за 13 въздушни удара по нейни съоръжения за добив само през последната седмица. В отговор Украйна атакува стратегически обекти в дълбочина — включително авиобазата „Саваслейка“ и космическия ракетен център в Самара с нови крилати ракети местно производство.

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