„Проклятието на мумията“ се продава: Учени алармират за смъртоносна опасност в мрежата

П роклятието на мумията не е свръхестествена магия, а реален риск за здравето, свързан с излагането на опасни плесени и други патогени, спотайващи се в древните гробници. Според ново изследване поръчването на мумии по пощата е тревожно популярно, а много от тях показват признаци, че са носители на потенциално смъртоносни гъбички.

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Изследователите са анализирали 128 онлайн публикации и обяви за търгове на мумифицирани останки. Те включват 122 човешки мумии, както и котка, ибис, костур, сокол, друга неуточнена птица и череп на примат.

Само един от артикулите за продан е представлявал цяла човешка мумия, докато самостоятелни части от тялото, като ръце и крака, са съставлявали 27 от обявите, а запазени глави са се появявали в 21 от тях.

Illegal Online Mummy Trade Creates Deadly Biohazard Risk for Courier Workers and Buyers, Global Study Warnshttps://t.co/b75EdPnwmY@moefcc #EgyptianMummy #Biohazard — TrendKia (@trendkia) August 14, 2026

Общо 66 мумии са съдържали глави с различна степен на запазеност и цялостност, включително няколко примера за свити глави (цанца) — изработвани от шуарското племе „ловци на глави“ в Перу и Еквадор.

Разпространение на спори

Анализирайки различните публикации, авторите на изследването забелязват видими признаци на колонизация от гъбички в 13 от обявите.

„Въпреки това трябва дебело да се подчертае, че всички мумифицирани останки със запазени меки тъкани имат известна степен на микробиална колонизация, макар тя да не винаги е видима с просто око“, пишат изследователите.

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Като се има предвид, че 44 от описаните мумии са били от Египет, а други 21 са дошли от Южна Америка, е твърде вероятно много от тях да са продукт на древни традиции за балсамиране и поради това да са били съхранявани в нестабилни условия в продължение на много години.

Това увеличава шансовете за наличие на патогенни микроби в мумифицираните останки, но авторите на изследването са установили, че продавачите обикновено не предоставят никаква информация за безопасно боравене.

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„Възходът на интернет и особено на социалните мрежи засили международния трафик и стимулира търсенето на уникално културно наследство, включително мумифицирани хора и животни“, обяснява водещият автор д-р Кърсти Скуайърс в изявление и добавя:

„Тези запазени останки обаче крият рискове за здравето и биосигурността поради токсичността на методите за балсамиране и/или неоптималното съхранение, което може да насърчи растежа на микроби“.

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„Нашето изследване разкри, че мумифицираните останки, продавани онлайн, показват признаци на биологично разпадане, но въпреки това продавачите не предоставят никакви указания за безопасност, което подсказва за ограничена осведоменост или съзнателно пренебрегване на опасностите“, обяснява водещият автор д-р Кърсти Скуайърс.

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Истинското проклятие на фараоните?

Подчертавайки опасностите от тази търговия, изследователите посочват, че от 12-те учени, отворили гробницата на крал Казимир IV Ягелончик в Краков през 1973 г., десет умират в рамките на няколко седмици.

Починал през 1492 г., Казимир е прекарал около 500 години в разлагане, като се смята, че смъртните случаи са причинени от спорите на гъбичката Aspergillus.

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Обикновено безопасни за вдишване, спорите на Aspergillus могат да предизвикат смъртоносни усложнения при хора с отслабена имунна система. Те биват посочвани и като вероятната истинска причина за смъртта на лорд Карнарвън само няколко месеца след като той финансира откриването на гробницата на Тутанкамон през 20-те години на миналия век.

Сензационна тема за световната преса тогава под името „Проклятието на мумията“, кончината на богатия благодетел всъщност може да носи важни уроци за биологичните опасности, свързани с покупко-продажбата на мумифицирани останки по интернет.

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Според авторите на изследването националните и международните доставки на тези пратки разпространяват тези рискове сред складови работници, куриери и митнически служители, като същевременно пренасят опасни патогени през граница.

Източник: Getty Images

„Докато тези неконтролирани транзакции продължават да се извършват, и живите, и мъртвите са изложени на риск“, пишат те.

Изследването е публикувано в списанието International Journal of Cultural Property.