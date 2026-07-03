България

КС проверява данните за съвместното пътуване на Делян Пеевски и Десислава Атанасова

Това каза председателят на съда Павлина Панова, като уточни, че институцията няма законови механизми за реакция при подобни казуси

3 юли 2026, 12:18
КС проверява данните за съвместното пътуване на Делян Пеевски и Десислава Атанасова
Източник: БТА

К онституционният съд проучва изнесените вчера от министърa на вътрешните работи Иван Демерджиев данни за съвместно пътуване с частен полет до Дубай на депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова.

Това каза за БНР председателят на съда Павлина Панова, като уточни, че институцията няма законови механизми за реакция при подобни казуси.

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Вчера в рамките на парламентарно изслушване по предложение на мнозинството, Иван Демерджиев обяви , че полетът е бил на 5 април 2024 година и коментира, че е парадоксално на един и същ частен полет да се намират конституционен съдия и санкциониран по глобалния закон "Магнитски".

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Десислава Атанасова беше избрана за конституционен съдия от парламентарната квота на 19 януари 2024 година с гласовете на ГЕРБ, ДПС и ПП – ДБ и положи клетва седмица по-късно, заедно с избрания с нея Борислав Белазелков, на която не присъства тогавашният президент Румен Радев.

Той бойкотира церемонията с аргумент, че "полагането на клетва за спазване на Конституцията на фона на сериозните съмнения за нейното нарушаване е несъстоятелно и че не приема думите да противоречат на действията, а церемониите да заменят принципите."

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Още вчера опозиционни формации призоваха Десислава Атанасова да подаде оставка.

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Това е възможност, предвидена в Конституцията в главата "Прекратяване мандата на съдия в Конституционния съд". Другите са: изтичане на мандата, влизане в сила на ефективна присъда за умишлено престъпление, фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от една година, несъвместимост с определени длъжности и дейности и смърт.

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Няма възможност освобождаването ѝ да бъде инициирано от самия Конституционен съд, защото за разлика от магистратите, на които може да се търси дисциплинарна отговорност за уронване престижа на съдебната власт, конституционните съдии нямат Етичен кодекс.

Източник: БНР    
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