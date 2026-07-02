Иван Демерджиев: Частните полети на Делян Пеевски са платени от адвокатско дружество

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"Установено е съвместно пътуване на 5 април 2024 г. с въздушен превозвач в посока София - Дубай на Делян Пеевски с Десислава Атанасова, която четири дни по-късно встъпва в длъжност като конституционен съдия", каза вътрешният министър Иван Демерджиев по време на изслушване в парламента относно информация във връзка с медийни публикации за полети, извършени от председателя на ДПС Делян Пеевски с частни въздухоплавателни средства.

"За мен е парадоксален фактът, че на един и същи частен полет се намират конституционен съдия, макар и бъдещ, след четири дни стъпващ в мандат, и санкциониран по глобалния закон "Магнитски", коментира Демерджиев. По думите му във всяка цивилизована държава такава комбинация би породила изключително много въпроси.

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Министърът посочи, че лидерът на ДПС е пътувал с 227 полета от летище София за периода от 2018 г. до момента, като 181 от тях са били с частни самолети на стойност 1,8 млн. евро. По думите му обикновено първата дестинация е Истанбул, а оттам следват полети до различни държави, като Дубай и Гърция.

"Към момента е установили кой е заплатил един от договорите, свързан с шест частни двупосочни полета от София до Истанбул на стойност над 122 хил. евро. Те са платени от адвокатско дружество, но договорът, сключен от декември, е прекратен през май т.г.", добави Демерджиев. Правим проверка кой е платил останалите полети и на какво основание, каза той. През посочения период са регистрирани съвместни резервации на Делян Пеевски с още 81 души, в момента проверяваме кои са те, обясни вътрешният министър.

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Хамид Хамид от ДПС посочи, че вътрешният министър е изрекъл лъжа, че Делян Пеевски е летял с конституционен съдия и го призова да се извини.

В отговор Демерджиев обясни, че е цитирал справка на ГДБОП за установеното пътуване на Пеевски с Атанасова. Той уточни, че превозвачът е "Хиперион Авиейшън", на който е платило адвокатското дружество, споменато по-рано. Това дружество се свързва с Красимира Каменова, която има дете от Георги Петров Папазки, който е брат на Валтер Папазки, добави министър Демерджиев.