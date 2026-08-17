Класация: Коя зодия понася най-трудно изневярата и коя подминава с лекота

И зневярата и предателството са сред най-дълбоките рани, които човек може да нанесе на друг. Те разрушават най-ценното във всяка връзка — доверието, което понякога се гради с години, а изчезва за броени секунди. Когато близък човек наруши даденото обещание, болката рядко е само емоционална; тя често се усеща и като физическа тежест в гърдите.

Предателството кара потърпевшия да постави под съмнение не само отсрещния, но и собствената си преценка за хората. За съжаление, то често идва незабелязано и оставя след себе си чувство за празнота и разочарование.

Зодиите преживяват изневярата и предателството по различен начин. За някои предателството е най-големият удар върху връзката, докато други намират за по-лесно да се откажат от подобни ситуации.

Вижте коя зодия преживява най-тежко предателството и коя не му придава голямо значение в нашата галерия.