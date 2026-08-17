Свят

30 години по-късно: Защо чак сега започва процесът за убийството на Тупак Шакур?

Тридесет години след фаталната стрелба в Лас Вегас, стартът на делото срещу бившия лидер на банда Дуейн „Кеф Д“ Дейвис поставя под лупа враждата между Източния и Западния бряг, белязала завинаги историята на световната музикална сцена

Стела Христова Стела Христова

17 август 2026, 12:44
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Т ри десетилетия, изпълнени с мистерии, конспиративни теории и дълбок гняв, изминаха от фаталната стрелба в Лас Вегас на 7 септември 1996 година, която отне живота на рап суперзвездата Тупак Шакур.

Трагичното събитие промени завинаги траекторията на хип-хоп културата и издигна изпълнителя от водещо лице на гангста рапа до истинска световна икона. Смъртта му остана една от най-големите неразкрити гатанки в американската история в продължение на десетилетия, докато през 2023 година не бе повдигнато първото обвинение, пише ВВС.

На съдебната скамейка днес сяда 63-годишният бивш лидер на банда Дуейн „Кеф Д“ Дейвис, който е обвинен в организиране на убийството със смъртоносно оръжие в полза на престъпна организация. Дейвис пледира невинен, но ако бъде осъден, е изправен пред доживотен затвор без право на условно освобождаване. Очаква се процесът да разкрие детайли от ожесточените и смъртоносни съперничества между Източното и Западното крайбрежие, както и войните за територия между уличните банди Bloods и Crips. Сред потенциалните свидетели е и бившият шеф на Death Row Records Шуг Найт, който се смята за последния оцелял пряк очевидец на стрелбата.

Корените на тази трагедия лежат в дълбокия конфликт между двете основни музикални компании през 90-те години - Death Row Records на Шуг Найт в Лос Анджелис и Bad Boy Records на Шон „Диди“ Комбс в Ню Йорк. Въпреки че е роден в Ню Йорк и израства в семейство на активисти от „Черните пантери“, Тупак се превръща във водеща фигура на Западния бряг. Музиката му съчетава социален активизъм и сурова улична реалност, а албумът му „All Eyez on Me“ се превръща в един от най-продаваните в историята на жанра.

Фаталната нощ започва след боксов мач на Майк Тайсън в Лас Вегас, където Тупак и неговото обкръжение влизат във физически сблъсък с Орландо Андерсън, племенник на Дейвис и член на съперничеща банда. Броени часове по-късно, докато Тупак се вози в автомобила на Шуг Найт, до тях спира бял Кадилак, от който е открит огън. Рапърът е уцелен четири пъти и умира от раните си шест дни по-късно в болницата.

В продължение на години разследването е в застой поради липса на сътрудничество от страна на свидетелите и действащия уличен кодекс за мълчание. Самият Орландо Андерсън отрича участие и е убит при друга престрелка през 1998 година. Обратът в случая идва, след като в друг неразкрит инцидент месеци по-късно е убит и основният съперник на Тупак - Биги Смолс. При разпити относно смъртта на Биги, Дейвис признава пред полицията, че е бил в автомобила, от който е извършена стрелбата срещу Тупак, срещу имунитет от наказателно преследване.

През 2019 година обаче Дейвис публикува автобиографична книга, в която публично описва ролята си на организатор и човек, осигурил оръжието за нападението. Тези негови медийни изяви и публични твърдения подтикват прокуратурата в Невада да възобнови случая и да го арестува, аргументирайки се, че с книгите и интервютата си той е нарушил първоначалното си споразумение с органите на реда.

Отличиха Тупак Шакур със звезда на Алеята на славата
23 снимки
тупак шакур звезда алея на славата
тупак шакур звезда алея на славата
тупак шакур звезда алея на славата
тупак шакур звезда алея на славата

Защитата на Дейвис твърди, че написаното в книгата е художествена измислица с цел финансова печалба и че авторът е използвал услугите на „писател в сянка“. Сам той отрича да е присъствал в Лас Вегас във фаталната вечер. В списъка с над 200 възможни свидетели по делото фигурират полицейски детективи, обществени личности и членове на семейството на рапъра. Въпреки че предстои произнасяне на съда, братът на изпълнителя Мопреме Шакур изрази скептицизъм, споделяйки, че никакъв процес не може да върне загубения човешки живот и да донесе истинска утеха на семейството.

Редактор: Стела Христова
Тупак Шакур Убийство Хип-хоп Гангста рап Съдебен процес Източно срещу Западно крайбрежие Шуг Найт
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