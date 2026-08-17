30 години по-късно: Защо чак сега започва процесът за убийството на Тупак Шакур?

Т ри десетилетия, изпълнени с мистерии, конспиративни теории и дълбок гняв, изминаха от фаталната стрелба в Лас Вегас на 7 септември 1996 година, която отне живота на рап суперзвездата Тупак Шакур.

Трагичното събитие промени завинаги траекторията на хип-хоп културата и издигна изпълнителя от водещо лице на гангста рапа до истинска световна икона. Смъртта му остана една от най-големите неразкрити гатанки в американската история в продължение на десетилетия, докато през 2023 година не бе повдигнато първото обвинение, пише ВВС.

На съдебната скамейка днес сяда 63-годишният бивш лидер на банда Дуейн „Кеф Д“ Дейвис, който е обвинен в организиране на убийството със смъртоносно оръжие в полза на престъпна организация. Дейвис пледира невинен, но ако бъде осъден, е изправен пред доживотен затвор без право на условно освобождаване. Очаква се процесът да разкрие детайли от ожесточените и смъртоносни съперничества между Източното и Западното крайбрежие, както и войните за територия между уличните банди Bloods и Crips. Сред потенциалните свидетели е и бившият шеф на Death Row Records Шуг Найт, който се смята за последния оцелял пряк очевидец на стрелбата.

Корените на тази трагедия лежат в дълбокия конфликт между двете основни музикални компании през 90-те години - Death Row Records на Шуг Найт в Лос Анджелис и Bad Boy Records на Шон „Диди“ Комбс в Ню Йорк. Въпреки че е роден в Ню Йорк и израства в семейство на активисти от „Черните пантери“, Тупак се превръща във водеща фигура на Западния бряг. Музиката му съчетава социален активизъм и сурова улична реалност, а албумът му „All Eyez on Me“ се превръща в един от най-продаваните в историята на жанра.

Фаталната нощ започва след боксов мач на Майк Тайсън в Лас Вегас, където Тупак и неговото обкръжение влизат във физически сблъсък с Орландо Андерсън, племенник на Дейвис и член на съперничеща банда. Броени часове по-късно, докато Тупак се вози в автомобила на Шуг Найт, до тях спира бял Кадилак, от който е открит огън. Рапърът е уцелен четири пъти и умира от раните си шест дни по-късно в болницата.

В продължение на години разследването е в застой поради липса на сътрудничество от страна на свидетелите и действащия уличен кодекс за мълчание. Самият Орландо Андерсън отрича участие и е убит при друга престрелка през 1998 година. Обратът в случая идва, след като в друг неразкрит инцидент месеци по-късно е убит и основният съперник на Тупак - Биги Смолс. При разпити относно смъртта на Биги, Дейвис признава пред полицията, че е бил в автомобила, от който е извършена стрелбата срещу Тупак, срещу имунитет от наказателно преследване.

30 years later, a former rival will stand trial for Tupac's murder https://t.co/2CMyWqLB3y — BBC News (UK) (@BBCNews) August 10, 2026

През 2019 година обаче Дейвис публикува автобиографична книга, в която публично описва ролята си на организатор и човек, осигурил оръжието за нападението. Тези негови медийни изяви и публични твърдения подтикват прокуратурата в Невада да възобнови случая и да го арестува, аргументирайки се, че с книгите и интервютата си той е нарушил първоначалното си споразумение с органите на реда.

Защитата на Дейвис твърди, че написаното в книгата е художествена измислица с цел финансова печалба и че авторът е използвал услугите на „писател в сянка“. Сам той отрича да е присъствал в Лас Вегас във фаталната вечер. В списъка с над 200 възможни свидетели по делото фигурират полицейски детективи, обществени личности и членове на семейството на рапъра. Въпреки че предстои произнасяне на съда, братът на изпълнителя Мопреме Шакур изрази скептицизъм, споделяйки, че никакъв процес не може да върне загубения човешки живот и да донесе истинска утеха на семейството.