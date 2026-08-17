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Игра на Бог в лабораторията: SpudCell обещава чудеса, но с какъв риск

Наскоро учените вдигнаха шум около SpudCell - „синтетична клетка“, биоинженерно създадена да имитира функциите на живите клетки. Сглобена в лаборатория от биомолекули като протеини, липиди и ДНК, SpudCell обещава много потенциални терапевтични ползи

Надежда Неменски Надежда Неменски

17 август 2026, 12:56
Игра на Бог в лабораторията: SpudCell обещава чудеса, но с какъв риск
Източник: iStock/GettyImages

В ъв „Франкенщайн“ жив чудовищен организъм е сглобен от намерени човешки телесни части и остатъци от животни. Съберете малко химикали, пуснете малко светкавица и воала, той е жив!

В реалния свят изграждането на живот е безкрайно по-сложно, но впрягането на съществуващия механизъм на живота може да се окаже ключът към решаването на много от нашите страдания.

Наскоро учените вдигнаха шум около SpudCell - „синтетична клетка“, биоинженерно създадена да имитира функциите на живите клетки. Сглобена в лаборатория от биомолекули като протеини, липиди и ДНК, SpudCell обещава много потенциални терапевтични ползи.

Но нима ние, подобно на д-р Франкенщайн, си играем на Бог, пита The New York Post?

Синтетичните клетки биха могли да служат като малки преносни съдове за транспортиране на лекарства директно в болната тъкан. Те биха могли да бъдат програмирани да произвеждат жизненоважни медикаменти, като инсулин, антибиотици и ваксини, вътре в тялото на пациента.

Представете си изкуствени клетки, които произвеждат противоракови лекарства и след това ги доставят директно в тумора,  премахвайки необходимостта от химиотерапия или други опасни лечения.

Потенциалните им ползи се разпростират чак до звездите. Дългосрочното космическо изследване крие всякакви медицински рискове. Изкуствените клетки биха могли да лекуват астронавтите, когато наблизо няма лекари. Ако кастронавт се разболее, всичко, което трябва да направи, е да отвори пакетче със синтетични клетки и да добави вода, необходимите лекарства могат да бъдат произведени при поискване.

Тези малки чудеса биха могли дори да бъдат внедрени в околната среда, за да консумират токсични химикали или да пречистват замърсена вода.

Какво би могло да се обърка?

Много неща.

За всяка позитивна употреба на синтетичните клетки някой там би създал злонамерена такава. Възможностите за инфекциозно биологично оръжие биха могли да бъдат апокалиптични.

Или разгледайте друг предвидим кошмарен сценарий, при който произвеждаме синтетични клетки, които консумират петрол, за да почистват разливи. Всичко върви страхотно. Докато клетките не намерят път към световните петролни резерви и не изядат и тях.

Целият баланс на природата би могъл да бъде сринат.

Ами ако синтетичните клетки имат по-добра дарвинова приспособимост от естествените микроорганизми и изместят местните бактерии на Земята? Някои сигнализират за възможността от така наречения „огледален живот“, хипотетични синтетични клетки, които функционират като нормални бактерии, но техните вътрешни ензими са огледално обърнати спрямо всички известни бактерии. Това означава, че нашите имунни системи, и тези на останалата част от природата, може да не разпознаят тези натрапници и да нямат възможност да се борят с тях. Те биха могли да погълнат целия съществуващ живот.

Възможно ли е това да бъде нашето наказание за опита да създадем изкуствен „живот“?

И въпросът остава: Трябва ли тези творения да се считат за наистина живи? Ако скорошните реакции спрямо SpudCell са някаква индикация, медиите са нетърпеливи да раздухат изобретенията като истински живот.

В отговор на скорошните успехи на Кейт Адамала, синтетичен биолог от Университета на Минесота, CNN заяви: „Учените казват, че за първи път са изградили клетка от нулата, която може да се храни, да расте и да се възпроизвежда като естествена клетка“.

Но SpudCell не е жива, ако имаме предвид нещо, което може да оцелее в естествена среда, да метаболизира хранителни вещества и постоянно да се самовъзпроизвежда. И едва ли е направена „от нулата“.

New York Times отбеляза, че „създателите на SpudCell не твърдят, че са създали живот“. Все пак един от участващите учени го нарече „истински крайъгълен камък по пътя към“ въпроса за лабораторно изградения живот.

Дори това е погрешно.

Животът се справя отлично с размножаването. Но SpudCell може да оцелее само за броени репликации, преди нейната машина да се разгради и да спре да функционира. Това е така, защото SpudCell не може да произвежда рибозоми, изключително сложни биомолекулярни машини, които всички живи клетки правят, за да произвеждат протеини. SpudCell трябва да бъде хранена с постоянна диета от рибозоми, всички първоначално направени от други истински клетки.

SpudCell също така няма функционален метаболизъм. В резултат на това клетките трябва да бъдат суспендирани в „бульон“ от биомолекули, които им позволяват да изпълняват основни функции.

Друга област, в която SpudCell не успява да се квалифицира като живот, е неспособността ѝ да предаде напълно белезите си на бъдещите поколения. Както заяви биоинженерът Тара Дийнс: „Тя не предава надеждно генетичния си материал“.

Нищо от това, разбира се, не омаловажава впечатляващите способности на SpudCell. Но дори и да си играем на Бог, не можем да станем Него. Има стар виц за учени, които се хвалят на Бог, че са разбрали как да направят човек. „Започваме с малко пръст...“, започват те, докато Бог не прекъсва: „Чакайте малко, първо си намерете собствена пръст!“

Това е същността на SpudCell: нейните създатели са заемaли цялата „пръст“ под формата на функционални, богати на информация гени, молекулярна машинария и ензими, откраднати от живи клетки.

SpudCell е доказателство не само за интелигентността на човека, но и силно напомняне, че животът произлиза само чрез интелигентен дизайн.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: The New York Post    
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