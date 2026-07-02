"Незаконно разследват личния ми живот": Пеевски атакува Демерджиев за частните полети

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В сичко, за което съм подал сигнали се потвърди - министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство. Това каза лидерът на ДПС Делян Пеевски в кулоарите на парламента на излизане от пленарна зала след изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев относно информация във връзка с медийни публикации за полети, извършени от Пеевски с частни въздухоплавателни средства.

Демерджиев: Частните полети на Пеевски са платени от адвокатско дружество

Нито една санкция не работи в България, отговори той на въпрос как плаща полетите, след като е санкциониран по глобалния закон "Магнитски".

Оттук нататък моят личен живот е моя тема. Не е тема на никой друг, при условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи, допълни Пеевски.