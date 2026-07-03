България

Конституционният съдия Десислава Атанасова отрича да е летяла с Пеевски до Дубай

Конституционният съдия заявява, че разполага с удостоверение от МВР, според което е пътувала единствено до Турция с редовни полети на Turkish Airlines

София-Никол Николова София-Никол Николова

Обновена преди 18 минути / 3 юли 2026, 12:38
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К онституционният съдия Десислава Атанасова отрича да е пътувала с частен полет до Дубай с Делян Пеевски на 5 април 2024 г., като заявява, че според удостоверение от МВР на същата дата е отпътувала за Турция с редовен полет на Turkish Airlines.

Публикуваме цялата позиция на Десислава Атанасова без редакторска намеса:

"Във връзка с разпространените неверни твърдения от Иван Демерджиев – Министър на вътрешните работи, в Народното събрание на 02.07.2026 г., изисках и разполагам с удостоверение Рег. номер RяБ 4017/02.07.20026г. от Министерството на вътрешните работи за пътуванията ми извън страната за периода 05.04.2024 г. – 08.04.2024 г.

Данните, регистрирани в Интегрираната информационна система „Справки“ на МВР, удостоверяват преминаванията ми през граничните контролно-пропускателни пунктове на Република България.

Твърдението, че „на 5 април 2024 г. Десислава Атанасова е пътувала с Делян Пеевски от летище "Васил Левски" - София до Дубай с частна компания "Хиперион Авиейшън" е невярно.

Напуснала съм страната на 05.04.2024 г. с граждански полет TK 1032 – пътнически самолет на турските авиолинии / Turkish Airlines и съм се завърнала на 08.04.2024 г. с граждански полет TK 1031 – пътнически самолет на турските авиолинии / Turkish Airlines.

На посочените дати съм летяла по маршрута София – Истанбул – София, с граждански полет и съм пребивавала единствено на територията на Република Турция, което се удостоверява и от данните в паспорта ми.

Прилагам посочените документи с оглед обективното изясняване на фактите и обстоятелствата, свързани с моите пътувания в качеството ми на конституционен съдия."

Демерджиев: Пеевски и Десислава Атанасова са пътували заедно до Дубай през 2024 г.

Vesti.bg припомня, че ден по-рано министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви пред депутатите в Народното събрание (НС), че има данни, според които Десислава Атанасова и Делян Пеевски са пътували заедно с частен полет до Дубай на 5 април 2024 г.

Ето какво още каза Демерджиев в четвъртък:

"Установено е съвместно пътуване на 5 април 2024 г. с въздушен превозвач в посока София - Дубай на Делян Пеевски с Десислава Атанасова, която четири дни по-късно встъпва в длъжност като конституционен съдия. За мен е парадоксален фактът, че на един и същи частен полет се намират конституционен съдия, макар и бъдещ, след четири дни стъпващ в мандат, и санкциониран по глобалния закон "Магнитски".

КС проверява данните за съвместното пътуване на Пеевски и Атанасова

По-рано днес стана ясно, че Конституционният съд (КС)  проучва изнесените от Демерджиев данни за съвместно пътуване с частен полет до Дубай на Пеевски и Атанасова.

Това каза пред БНР председателят на съда Павлина Панова, като уточни, че институцията няма законови механизми за реакция при подобни казуси.

Десислава Атанасова беше избрана за конституционен съдия от парламентарната квота на 19 януари 2024 година с гласовете на ГЕРБ, ДПС и ПП – ДБ и положи клетва седмица по-късно, заедно с избрания с нея Борислав Белазелков, на която не присъства тогавашният президент Румен Радев.

Той бойкотира церемонията с аргумент, че "полагането на клетва за спазване на Конституцията на фона на сериозните съмнения за нейното нарушаване е несъстоятелно и че не приема думите да противоречат на действията, а церемониите да заменят принципите."

Мирчев призова Десислава Атанасова да напусне КС

Още вчера опозиционни формации призоваха Десислава Атанасова да подаде оставка.

Това е възможност, предвидена в Конституцията в главата "Прекратяване мандата на съдия в Конституционния съд". Другите са: изтичане на мандата, влизане в сила на ефективна присъда за умишлено престъпление, фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от една година, несъвместимост с определени длъжности и дейности и смърт.

Няма възможност освобождаването ѝ да бъде инициирано от самия Конституционен съд, защото за разлика от магистратите, на които може да се търси дисциплинарна отговорност за уронване престижа на съдебната власт, конституционните съдии нямат Етичен кодекс.

Редактор: София-Никол Николова
Десислава Атанасова Делян Пеевски Конституционен съд Иван Демерджиев Частен полет Пътуване Дубай МВР удостоверение Турция пътуване Искане за оставка Закон Магнитски
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