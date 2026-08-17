Близки на починал пациент нападнаха медици в Павликени

Б лизки на починал пациент в Павликени нападнаха екип на Спешна помощ, предава "Фокус".

В петък вечерта 53-годишен мъж е докаран във филиала на Спешна медицинска помощ с оплакване за гадене и стомашни проблеми с давност от два дни.

Роднините на пациента влезли в манипулационната и се държали арогантно с медицинския екип.

Мъжът починал в следствие на остра сърдечносъдова недостатъчност.

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След като научили, че е починал, напрежението между роднините на починалия и медицинския екип ескалирало.

Семейството отправяло обиди и заплахи към лекарите, нанесли са удари по паркирана пред сградата линейка, при което са счупи чистачката на стъклото.

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В Районото управление в Павликени е образувано досъдебно производство. Разпитани са свидетели.