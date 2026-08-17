9000 лева и спорен ремонт: Злоупотребил ли е свещеник с доверието на миряни?

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Две жени твърдят, че са загубили общо 23 500 лева след отношения със свещеника Зоран Мамучевски – едната му дала 9000 лв. за съхранение, а другата твърди, че е загубила 14 500 лв. след препоръчан от него строителен предприемач.

По случая с 9000 лв. прокуратурата във Велико Търново е образувала досъдебно производство. Жената твърди, че парите са били дадени за съхранение, докато Мамучевски заявява, че са били дарение за църквата и че разполага с документи, предадени на разследващите.

По втория случай жената вече е спечелила дело срещу строителя на две инстанции, но трудно може да си възстанови средствата. Мамучевски отрича отговорност, а Светият синод все още не е дал коментар.

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Възможно ли е свещеник да е злоупотребил с доверието и парите на миряни? Този въпрос вече стои и пред разследващите след сигнали от две жени, които твърдят, че са загубили общо десетки хиляди левове заради свещеника Зоран Мамучевски. Едната жена разказва, че му е поверила 9000 лева за съхранение, а другата твърди, че е загубила 14 500 лева след негова препоръка за ремонт на покрив.

Двете жени са пожелали самоличността им да бъде запазена в ефира, но са посочили имената си пред полицията, прокуратурата и съда.

Зоран Мамучевски идва в България от Северна Македония преди повече от 13 години. Завършва духовна семинария в Скопие, след което продължава обучението си във Великотърновския университет и има магистратура в Кеймбридж. Бил е ръководител на Православен център във Велико Търново, а от 2011 г. служи като свещеник в Горна Оряховица. Преди около година напуска града.

Първата жена разказва, че заради проблеми у дома решила да остави спестяванията си на сигурно място. „Исках просто да ги дам на съхранение. Той ги прибра в офиса. Не подписахме нищо – беше на доверие, защото е свещеник“, разказа тя.

Става дума за 9000 лева. Два месеца по-късно, по думите ѝ, Мамучевски ѝ се обадил и заявил, че парите са били дадени като дарение на църквата. „Аз имам нужда от тези пари. Пенсията ми е 290 лева“, каза жената.

Тя подава сигнал в полицията и прокуратурата. Районната прокуратура във Велико Търново образува досъдебно производство.

Пред NOVA Зоран Мамучевски потвърждава, че има разследване, но отрича да е получил парите за съхранение. „Парите ги остави като дар на църквата, има документи – приходни и разходни. Там няма какво да се коментира“, заяви той.

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Свещеникът отказва да предостави документите, с които твърди, че разполага, с аргумента, че те са предадени на разследващия полицай.

Вторият случай е свързан с ремонт на покрива на семейна къща. Жената разказа, че след разговор със свещеника той ѝ препоръчал строители. „Питах предварително дали са съвестни. Все пак става дума за 14 500 лева. Това е Божи човек и му имах доверие“, обясни тя.

Парите били изтеглени като заем, но ремонтът не бил завършен. Жената твърди, че след това разбрала, че строителите използвали част от нейните средства за довършването на къщата на самия свещеник.

Строителният предприемач, посочен в сигнала, е Илиян Илиев. Той потвърждава, че фирмата му е в несъстоятелност, но отрича да има настоящи отношения с Мамучевски. „Не сме приятели. От пет-шест години не разговаряме. Той ни беше препоръчал като негови работници“, заяви Илиев.

Жената завежда дело срещу строителя и го печели на две инстанции. По думите ѝ обаче възстановяването на средствата се оказва трудно, тъй като той не притежава имущество на свое име. „Това са 15 000 лева отпреди девет години. Накрая изплатих заема, но не успях да изпълня обещанието към съпруга ми – къщата остана без покрив“, разказа тя.

Зоран Мамучевски категорично отрича да носи отговорност за отношенията между жената и строителя. „Препоръчал съм майстор на покриви. Приключил съм и съм заминал“, заяви той.

Въпреки че при втория случай жената вече е получила съдебно решение в своя полза срещу строителния предприемач, първата мирянка все още очаква резултат от досъдебното производство.