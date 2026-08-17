България

Остригана, хвърлена в трап на гробищата и ограбена: Четирима са с обвинения за кошмара в с. Сушица

Три жени и един мъж са привлечени като обвиняеми за отнемането на мобилен телефон и 50 евро от 26-годишна жена

17 август 2026, 11:37
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  • Четирима души са обвинени в грабеж на 26-годишна жена в село Сушица. От нея са отнети 50 евро и мобилен телефон чрез употреба на сила.
  • По данни на прокуратурата обвиняемите отвели жената до района на гробищата, отрязали екстеншъните ѝ, изкопали трап и я бутнали в него, преди да вземат вещите ѝ.
  • И четиримата са задържани до 72 часа, а прокуратурата иска постоянен арест. Разследването е установило данни и за други престъпления, които ще бъдат предадени на Окръжната прокуратура.

„Ще те убия“: Арестуваха двама мъже за побой и грабеж в София

Районната прокуратура във Велико Търново привлече като обвиняеми четири лица, три жени и един мъж, за грабеж на 26-годишна жена, извършен на 15 август в село Сушица, община Стражица.

С постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемите са задържани за срок до 72 часа. Прокуратурата е внесла в Районния съд в Горна Оряховица искане за определяне на мерки за неотклонение „задържане под стража“.

Досъдебното производство е образувано по сигнал, че на 15 август в Сушица от 26-годишната жена противозаконно са били отнети 50 евро и мобилен телефон чрез използване на сила. Обвинението е по чл. 198 от Наказателния кодекс.

В хода на разследването е установено, че обвиняемите са се познавали помежду си. Те решили да вземат от пострадалата телефона и парите ѝ. За да преодолеят нежеланието ѝ, я завели в района на гробищата, където отрязали екстеншъните на косата ѝ, изкопали трап и със сила я бутнали в него.

След като взели вещите, обвиняемите се прибрали в Горна Оряховица.

В хода на разследването са събрани и доказателства за извършването на други престъпления, които са от компетентността на Окръжната прокуратура. След анализ на материалите делото ще бъде изпратено на Окръжната прокуратура във Велико Търново.

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