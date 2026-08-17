Тръмп: Иран не може да има ядрено оръжие

Доналд Тръмп заяви, че Иран не трябва да притежава ядрено оръжие, определяйки това като основна цел на САЩ.

Изявлението му идва на фона на липсата на напредък в дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта.

Тръмп повтори позицията си в публикация в Truth Social, подчертавайки, че Иран „по никакъв начин“ не трябва да има ядрено оръжие.

Тръмп: Иран се съгласи, че няма да има ядрено оръжие

Иран не може да има ядрено оръжие, каза днес президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че Тръмп е повторил за пореден път тази позиция на фона на липсата на напредък в дипломатическите усилия за слагане на край на конфликта.

"Цел номер едно е и винаги ще бъде Иран да не може да има по никакъв начин ядрено оръжие", написа президентът на САЩ в социалната си мрежа Трут Соушъл.

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Междувременно говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че въпреки опитите на някои европейски държави да съдействат за диалога между Иран и САЩ, не се е появил нов посредник между двете страни.

Багаи посочи на пресконференция, че Пакистан продължава да изпълнява посредническа роля в отношенията между Техеран и Вашингтон, а Катар също полага усилия в тази посока.

По думите му някои европейски държави са изразили пред Иран готовност да окажат съдействие и са представили свои позиции по въпроса. Той обаче подчерта, че това е естествена част от дипломатическите контакти и не означава, че се е появил нов посредник в отношенията между Иран и САЩ.

Багаи допълни, че според Техеран проблемите между Иран и САЩ по същество не са въпрос, който може да бъде решен чрез посредничество. Според него основната пречка е подходът на Вашингтон, погрешните му преценки и настояването да следва политики и методи, които многократно са се оказвали неуспешни.

Говорителят предупреди, че продължаването на същия подход неизбежно ще доведе до същите резултати, както и досега.