Тръмп заплаши с бомбардировки Оман заради Иран и Ормузкия проток

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще „бомбардира до дупка“ Оман, ако страната се намеси във връзка с конфликта с Иран и ситуацията в Ормузкия проток.

Тръмп е направил изявлението в интервю за Fox News с журналиста Трей Ингст в понеделник, на фона на изтичането на срока на примирието между САЩ и Иран.

„Ако Оман се намеси, ще ги бомбардираме до дупка“, е заявил Тръмп, цитиран в интервюто.

Миналата седмица Иран съобщи, че води преговори с Оман за начините за възобновяване на движението през Ормузкия проток.