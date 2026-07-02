Прокуратурата с позиция за скандала между Пеевски и Демерджиев

С офийска градска прокуратура излезе с позиция за скандала между вътрешния министър Иван Демерджиев и лидера на ДПС, депутатът Делян Пеевски, който днес обвини МВР в незаконно разследване на линия му живот.

В Софийска градска прокуратура са наблюдавани три прокурорски преписки, образувани по повод постъпили сигнали от народния представител на 21.05.2026 г., на 18.06.2026 г. и на 22.06.2026 г. с изложени твърдения за евентуално извършени длъжностни престъпления от страна на министъра на вътрешните работи и длъжностни лица в МВР, както и за набедяване на народния представител със сезирането на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, МВР, с твърдения за извършени престъпления при пътувания на народния представител в чужбина.

Пеевски обвини Демерджиев в незаконно разследване на личния му живот

С разпорежданe на наблюдаващ прокурор e възложена проверка на Главна дирекция „Национална полиция“. Наред с другите указани действия е изискана и информация дали в ГДБОП са постъпвали сигнали срещу народния представител, касаещи въпросните пътувания, поясняват от СГП.

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В отговор на 24.06.2026 г. в СГП са получени материали по водена проверка в ГДБОП, съдържащи сигнал срещу народния представител от страна на други народни представители и справка, отразяваща констатацията на дирекцията, че в сигнала няма конкретика за евентуално извършено престъпление от страна на народния представител.

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Предвид направените публични изявления, СГП уточнява, че към настоящия момент не са постъпвали други материали или сигнали от МВР, съдържащи данни за евентуално извършено престъпление по разглеждания казус.

Предстоят произнасяния на наблюдаващите прокурори в законоустановените срокове по Закона за съдебната власт. Софийска градска прокуратура подчертава, че ще продължи да информира обществеността при наличие на законово основание, като същевременно гарантира законосъобразното и безпристрастно протичане на всяко производство.

Припомняме, че конфронтацията между Демерджиев и Пеевски започна със сигнал от представители на „Демократична България“, които сезираха ГДБОП с данни за пътувания на депутата до Дубай.

Това предизвика незабавна реакция от страна на лидера на ДПС, който подаде сигнал в прокуратурата срещу представителите на ДБ за клевета и фабрикуване на неверни обвинения.

Поле адвокатът на Пеевски внесе в Софийската градска прокуратура сигнал директно срещу вътрешния министър Иван Демерджиев. Обвиненията бяха за злоупотреба с власт и използване на МВР за политически натиск, включително твърдения за склоняване на кметове и бизнесмени да станат „кошаревски свидетели“.

Отговорът на министър Демерджиев беше публичен и дойде под формата на позиция в социалните мрежи, където той определи сигнала като „медал“ и доказателство, че МВР „най-после е на прав път“.

Днес вътрешният министър оповести, че Пеевски е пътувал до Дубай с Десислава Атанасова от ГЕРБ, която четири дни по-късно встъпва в длъжност като конституционен съдия.

В последствие депутатът от „Демократична България“ Ивайло Мирчев призова Атанасова да си подаде оставката. Същото направи и лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.