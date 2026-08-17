"Корпорация КУБ" излезе с позиция за Баба Алино

Остригана, хвърлена в трап на гробищата и ограбена: Четирима са с обвинения за кошмара в с. Сушица

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"България е правова държава, която защитава правата и законните интереси на гражданите и зачита частната собственост. Окончателната съдебна преценка относно законосъобразността, както и установяването на евентуална вина, когато такава е предметна съдебно производство, принадлежат на компетентния съд след разглеждане на всички доказателства и позициите на страните".

„Баба Алино“: Корпорация „КУБ“ отрича нарушения, ще обжалва заповеди на кмета на Варна

Това заявиха в позиция от " Корпорация КУБ" за комплекса Forest Club в местността Баба Алино край Варна.

"От своя страна ние действаме изцяло в рамките на закона. Интересите на инвеститорите и собствениците се защитават от екип от български юристи и адвокати чрез всички предвидени в законодателството правни механизми. Тази работа вече има конкретни резултати: Административен съд – Варна спря предварителното изпълнение на 12 заповеди за премахване, отнасящи се до Forest Club. Освен това при последната проверка на комплекса не беше допуснато извършване на незаконно прекъсване на електро- и водоснабдяването. Съответните обстоятелства бяха официално документирани, както и факта, че няма незаконно свързване към мрежата на "Енерго Про" и ВИК - Варна", подчертаха от "Корпорация КУБ".

Спират водата и тока на незаконните сгради в „Баба Алино“

"Продължаваме да си сътрудничим с държавните и общинските институции, като предоставяме цялата необходима информация и последователно защитаваме своите права и правата на собствениците по законов ред. Нашата позиция остава непроменена: всички въпроси следва да бъдат разрешавани в рамките на закона и правовия ред, въз основа на документи и доказателства и след обективното им разглеждане от компетентните органи и съда", добавят от "Корпорация КУБ".