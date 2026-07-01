България

Адвокат поиска проверка дали МВР е събирало незаконно информация за Делян Пеевски

ДПС сезира Софийската градска прокуратура след изявления на вътрешния министър Иван Демерджиев

1 юли 2026, 12:15
Атракционът, ударил се в скалите край Ахелой, е работил без документи и регистрация

Атракционът, ударил се в скалите край Ахелой, е работил без документи и регистрация
Ваксината срещу варицела вече е задължителна в България – какво трябва да знаят родителите

Ваксината срещу варицела вече е задължителна в България – какво трябва да знаят родителите
Тир скъса мантинела и се вряза в къща в село Липен

Тир скъса мантинела и се вряза в къща в село Липен
Асен Василев с критики към бюджета: В бюджета има неясни разходи за около 1,7 млрд. евро

Асен Василев с критики към бюджета: В бюджета има неясни разходи за около 1,7 млрд. евро
Проверки на НАП и КЗП по морето: Следят за касови бележки и необосновано високи цени

Проверки на НАП и КЗП по морето: Следят за касови бележки и необосновано високи цени
Инцидент с джет край Ахелой, човек е в реанимация

Инцидент с джет край Ахелой, човек е в реанимация
Арести в София след измама за близо милион евро

Арести в София след измама за близо милион евро
Криза в небето на България, изтребител ескортира пътнически самолет

Криза в небето на България, изтребител ескортира пътнически самолет

А двокатът на депутата от ДПС и заместник-председател на парламентарната група на формацията - Хамид Хамид е подал сигнал до Софийската градска прокуратура за проверка на база медийни изяви на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. В сигнала се поставя въпросът дали е налице незаконно събиране на сведения, извършване на справки, проверки, оперативни действия или проследяване спрямо лидера на ДПС Делян Пеевски, осъществявани от структури на МВР, включително от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП). Това съобщиха от пресцентъра на движението. 

Адвокатът на Пеевски подаде сигнал в прокуратурата срещу Демерджиев

В сигнала се посочва, че от изявленията на Демерджиев следва, че директорът на ГДБОП – главен комисар Мартин Златков – е разпоредил, допуснал, организирал или контролирал действия по събиране на информация относно полети, пътувания, маршрути, движение, местонахождение, придружители и други лични данни на Делян Пеевски, включително и чрез СРС, за чиято законосъобразност няма информация.

Проверката е в отговор на високия обществен интерес и с цел запазване на конституционно закрепените гаранции, че е недопустимо органи на изпълнителната власт да се използват за незаконно наблюдение, събиране на информация, фактическо разследване или политически мотивирано въздействие спрямо народни представители от опозицията, се посочва в съобщението.

ДПС иска Демерджиев да отговори за "полицейски натиск върху опозицията"

В началото на пленарното заседание днес беше отхвърлено предложението на ДПС в програмата на парламента да бъде включено изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев във връзка с публични внушения за проверявани доходи и пътувания по адрес на лидера на ДПС Делян Пеевски.

Източник: БТА, Петра Куртева    
Делян Пеевски ДПС Иван Демерджиев МВР ГДБОП Прокуратура Хамид Хамид Незаконно следене СРС Политически скандал
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

МС одобри план-сметката за 2026 г. - първия изцяло в евро бюджет

МС одобри план-сметката за 2026 г. - първия изцяло в евро бюджет

Един танц, който разплака света: 15-годишен украинец танцува сам на бала в памет на загиналата Маша

Един танц, който разплака света: 15-годишен украинец танцува сам на бала в памет на загиналата Маша

Деян Николов: Незаконно строителство в размер на десетки хиляди квадратни метра е установено във „Връбница

Деян Николов: Незаконно строителство в размер на десетки хиляди квадратни метра е установено във „Връбница"

11-годишно дете почина от бяс, след като прилеп кацна върху лицето му, нямало следа от ухапване или одраскване

11-годишно дете почина от бяс, след като прилеп кацна върху лицето му, нямало следа от ухапване или одраскване

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Има ли смисъл от щорите и сенниците за коли? Германци ни казват с точност до градуса

Има ли смисъл от щорите и сенниците за коли? Германци ни казват с точност до градуса

carmarket.bg
<p>Криза в небето над България, пътнически самолет кацна в Бургас</p>
Ексклузивно

Криза в небето над България, пътнически самолет кацна в Бургас

Преди 20 часа
Жената на украински олигарх е с ампутирани крайници след експлозията в Монако
Ексклузивно

Жената на украински олигарх е с ампутирани крайници след експлозията в Монако

Преди 16 часа
Инцидент с джет край Ахелой, човек е в реанимация
Ексклузивно

Инцидент с джет край Ахелой, човек е в реанимация

Преди 17 часа
В Литва избраха нов министър-председател
Ексклузивно

В Литва избраха нов министър-председател

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Игри на гласове: Защо светът затаи дъх пред една тайна от „Семейство Симпсън“

Игри на гласове: Защо светът затаи дъх пред една тайна от „Семейство Симпсън“

Любопитно Преди 19 минути

След повече от три десетилетия на екрана, жълтото семейство все още има с какво да ни изненада. Защо потенциалното разкритие на актьора Хари Шиърър ни върна детското вълнение и копнежа по добрите истории

Сигнал за опасност: 9 възможни диагнози, ако ръцете ви често изтръпват

Сигнал за опасност: 9 възможни диагнози, ако ръцете ви често изтръпват

Любопитно Преди 22 минути

Честото изтръпване и студенина в ръцете са ежедневие за офис служители и шофьори, но разтриването и топлите мехлеми носят само временно облекчение. Невролози предупреждават, че зад този симптом често се крие сериозно притискане на нерв или съдов спазъм

Еманюел Макрон с ОНЕЗИ очила в Елисейския дворец

Макрон пак сложи авиаторските очила, които превзеха Давос

Свят Преди 1 час

Макрон беше забелязан очилата си на стълбите на Елисейския дворец, докато посрещаше султана на Оман – Хайтам бин Тарик

Шетландски острови

Три тайни европейски курорта, където никога не става горещо

Любопитно Преди 1 час

Европа се топи в жеги, но 3 дестинации могат да бъдат спасение. На север са Шетландските острови с арктическа прохлада. На юг, в Испания, град Тарифа предлага атлантически бриз, а в Пиренеите на френско-испанската граница ви очаква планински рай

Кралицата на сърцата: Поглед към живота на принцеса Даяна, която днес щеше да навърши 65 години

Кралицата на сърцата: Поглед към живота на принцеса Даяна, която днес щеше да навърши 65 години

Любопитно Преди 1 час

На 1 юли светът си спомня за Даяна, принцесата на Уелс, която днес щеше да празнува своя 65-и рожден ден. От срамежлива учителка до световна модна икона и отдаден филантроп – припомняме вдъхновяващата и трагична съдба на жената, която спечели милиони сърца

Откриха мъртва, обявена за изчезнала жена, край Стара Загора

Откриха мъртва, обявена за изчезнала жена, край Стара Загора

България Преди 1 час

Жената, с постоянен адрес в град Гълъбово, беше в неизвестност от 16 юни, а сигнал в полицията беше подаден два дни по-късно

Машина за пари: Бекъм направи 25 млн. евро от Световното, без да стъпи на терена

Машина за пари: Бекъм направи 25 млн. евро от Световното, без да стъпи на терена

Любопитно Преди 1 час

Легендарният англичанин се превърна в най-скъпото лице в рекламните паузи на Мондиал 2026. Благодарение на безупречния си имидж, бившият капитан спечели 25 милиона евро от брандове, докато играчите се потят на терена

Почина вокалистът на Village People Виктор Уилис

Почина вокалистът на Village People Виктор Уилис

Свят Преди 2 часа

Музикалният свят скърби за Виктор Уилис – съосновател и оригинален вокалист на легендарната диско група Village People. Изпълнителят на вечните класики „YMCA“ и „In The Navy“ издъхна на 75-годишна възраст след кратко, но изключително тежко боледуване

Депутатите изискаха от ДАНС данни за ръководството на НЗОК

Депутатите изискаха от ДАНС данни за ръководството на НЗОК

България Преди 2 часа

Решението обхваща д-р Петко Стефановски и проф. Момчил Мавров

Морските дарове като стридите са особено опасни за консумация, тъй като могат да съдържат месоядни бактерии

Жегата събуди опасни „месоядни бактерии“, които унищожават плътта

Свят Преди 2 часа

Наричането им „месоядни бактерии“ технически не е точно, но прозвището помага да се опише какво правят: те унищожават тъканите толкова бързо, че се налага ампутация на крайници в рамките на часове

НАП засече 50 нарушения при проверки по Черноморието

НАП засече 50 нарушения при проверки по Черноморието

Парите ни Преди 2 часа

Инспекторите следят за касови бележки, отчетени обороти, трудови договори и движение на цените

<p>Кой е Вадим Ермолаев, станал мишена на първия атентат в историята на Монако</p>

Кой е украинският олигарх Вадим Ермолаев, станал мишена на първия атентат в историята на Монако

Свят Преди 2 часа

Охранителните камери са уловили неидентифициран мъж, който оставя чанта на входа на сградата, преди да избяга и да остави устройството, за което се смята, че е било пълно с болтове и сачми, да детонира. Властите заявиха, че заподозреният е пресякъл границата пеша в посока френския град Босолей

.

NOVA и АУБ и тази година ще подкрепят професионалисти с идеи за положителна промяна с две стипендии

Любопитно Преди 2 часа

Кандидатстването за NOVA EMBA Scholarship започва от 17 август с нов формат

Пенсиите се увеличават от днес: Какво се променя и за кого отпада COVID добавката

Пенсиите се увеличават от днес: Какво се променя и за кого отпада COVID добавката

Парите ни Преди 2 часа

Осъвременяването е със 7,8%, а новоотпуснатите пенсии вече няма да включват допълнителната сума от 30,68 евро

„Той ми даде сили“: Жена разказа как е спасила 18-дневното си бебе под руините във Венецуела

„Той ми даде сили“: Жена разказа как е спасила 18-дневното си бебе под руините във Венецуела

Свят Преди 2 часа

Даяна Патиньо и 18-дневното ѝ момченце бяха извадени живи след повече от 30 часа под развалините на срутен осеметажен блок във Венецуела. Докато спасителите се надпреварват с времето в Ла Гуайра, броят на жертвите от трусовете надхвърли 1900 души

.

Бой и невиждан хаос по бензиностанциите в Русия: Горивата изчезват след украинските удари

Свят Преди 2 часа

Владимир Путин официално призна, че украинските удари по рафинерии са предизвикали криза с горивата. Клипове в мрежата показват километрични опашки и масови побоища по бензиностанциите в Русия

Всичко от днес

От мрежата

5 сладки причини защо кучето търка лицето си във вас

dogsandcats.bg

10 често срещани здравословни проблема при Помераните

dogsandcats.bg
1

Изпращаме най-хладния юни за последните 3 години

sinoptik.bg
1

WWF пусна още 10 хиляди есетри в Дунав

sinoptik.bg

Шест навика за истинска почивка през уикенда, които терапевтите препоръчват

Edna.bg

Дуа Липа откри библиотека за забранени книги

Edna.bg

Новият шеф на Миньор Перник: Финансите са нещо, което никога не стига

Gong.bg

Кошмар! Двама човека загинаха след триумфа на Мексико

Gong.bg

Правителството обяви мерки за борба с пожарите през лятото

Nova.bg

Бюджет 2026: Държавата отделя милиарди за общини, отбрана и „Евровизия“

Nova.bg