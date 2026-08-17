Акция срещу „Кръв и чест“ в Пловдив: Трима са обвинени, 18 са задържани

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Трима членове на „Кръв и чест“ са обвинени и задържани за 72 часа за проповядване на дискриминация, насилие или омраза на расова, национална или етническа основа. Те са сред 18-те задържани при акцията в Пловдив.

Сред обвиняемите е 18-годишен младеж, участвал според прокуратурата в нападението над непалски граждани. Властите обаче заявяват, че засега няма установена пряка връзка между членовете на организацията и младежите, свързани с убийството на Младежкия хълм.

При обиските са открити нацистки символи и литература, включително флагове и материали в частния клуб и домовете на някои от членовете. Най-възрастният обвиняем е посочен като извършител, а другите двама като помагачи.

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Трима души от международната неонацистка организация "Кръв и чест" в Пловдив са задържани за 72 часа, съобщиха от прокуратурата, цитирани от NOVA . Те са част от 18-те задържани в града при акция на полицията.

Става дума за мъже на възраст 42, 29 и 18 години. Те са привлечени като обвиняеми за проповядване на дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност или етническа принадлежност.

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Най-възрастният мъж е привлечен като извършител, а другите двама като помагачи. 18-годишният е един от двамата, които са участвали в нападението над непалските граждани в Пловдив. 39-годишният мъж е негов баща.

Към настоящия момент не е установена директна връзка между членовете на „Кръв и чест” и младежите от убийството на Младежкия хълм в Пловдив. Констатирани са познанства между част от тях – конкретно 18-годишният, посочиха от обвинението.

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Властите също така уточниха, че при направените претърсвания в клуба, а и в домовете на някои от членовете на организацията, установени на място, са иззети нацистки флагове и литература.

Частният клуб, в който в нощта срещу неделя бяха извършени арестите и където полицията откри неонацистски флагове и плакати, се намира в центъра на града и е в близост до Младежкия хълм.