България

Акция срещу „Кръв и чест“ в Пловдив: Трима са обвинени, 18 са задържани

При претърсванията са иззети нацистки флагове и литература, съобщиха от прокуратурата

17 август 2026, 08:31
Остригана, хвърлена в трап на гробищата и ограбена: Четирима са с обвинения за кошмара в с. Сушица

Остригана, хвърлена в трап на гробищата и ограбена: Четирима са с обвинения за кошмара в с. Сушица
9000 лева и спорен ремонт: Злоупотребил ли е свещеник с доверието на миряни?

9000 лева и спорен ремонт: Злоупотребил ли е свещеник с доверието на миряни?
Засилено полицейско присъствие на

Засилено полицейско присъствие на "Тракия" и "Струма" в края на почивните дни
След убийството в Пловдив: Как онлайн групите за „ловци на педофили“ вербуват деца

След убийството в Пловдив: Как онлайн групите за „ловци на педофили“ вербуват деца
Апартамент за 118 хил. евро в Бургас за „Евровизия“: КЗП започва масирани проверки

Апартамент за 118 хил. евро в Бургас за „Евровизия“: КЗП започва масирани проверки
Разбиха клетка на „Кръв и чест“ в Пловдив, 18 са арестувани

Разбиха клетка на „Кръв и чест“ в Пловдив, 18 са арестувани
Нацистки символи и арестувани малолетни: ДАНС с акция след убийството на Георги Кузев

Нацистки символи и арестувани малолетни: ДАНС с акция след убийството на Георги Кузев
Слънчев и горещ край на седмицата, но предстои рязък обрат във времето

Слънчев и горещ край на седмицата, но предстои рязък обрат във времето
  • Трима членове на „Кръв и чест“ са обвинени и задържани за 72 часа за проповядване на дискриминация, насилие или омраза на расова, национална или етническа основа. Те са сред 18-те задържани при акцията в Пловдив.
  • Сред обвиняемите е 18-годишен младеж, участвал според прокуратурата в нападението над непалски граждани. Властите обаче заявяват, че засега няма установена пряка връзка между членовете на организацията и младежите, свързани с убийството на Младежкия хълм.
  • При обиските са открити нацистки символи и литература, включително флагове и материали в частния клуб и домовете на някои от членовете. Най-възрастният обвиняем е посочен като извършител, а другите двама като помагачи.

Нацистки символи и арестувани малолетни: ДАНС с акция след убийството на Георги Кузев

Трима души от международната неонацистка организация "Кръв и чест" в Пловдив са задържани за 72 часа, съобщиха от прокуратурата, цитирани от NOVA.  Те са част от 18-те задържани в града при акция на полицията.

Става дума за мъже на възраст 42, 29 и 18 години. Те са привлечени като обвиняеми за проповядване на дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност или етническа принадлежност.

Разбиха клетка на „Кръв и чест“ в Пловдив, 18 са арестувани

Най-възрастният мъж е привлечен като извършител, а другите двама като помагачи. 18-годишният е един от двамата, които са участвали в нападението над непалските граждани в Пловдив. 39-годишният мъж е негов баща.

Към настоящия момент не е установена директна връзка между членовете на „Кръв и чест” и младежите от убийството на Младежкия хълм в Пловдив. Констатирани са познанства между част от тях – конкретно 18-годишният, посочиха от обвинението.

Нацистки лозунги, расистки песни и „черна работа“: Какво е „Кръв и чест“

Властите също така уточниха, че при направените претърсвания в клуба, а и в домовете на някои от членовете на организацията, установени на място, са иззети нацистки флагове и литература.

Частният клуб, в който в нощта срещу неделя бяха извършени арестите и където полицията откри неонацистски флагове и плакати, се намира в центъра на града и е в близост до Младежкия хълм.

Източник: NOVA    
Кръв и чест Пловдив Неонацизъм Арести Расизъм Дискриминация Престъпление от омраза Нападение Младежки хълм Прокуратура
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Броени дни след откриването: Новата метростанция „Ген. Владимир Вазов“ осъмна с потрошен навес

Броени дни след откриването: Новата метростанция „Ген. Владимир Вазов“ осъмна с потрошен навес

Разкриха първи подробности за смъртта на Хейдън Панетиър

Разкриха първи подробности за смъртта на Хейдън Панетиър

Две земетресения са регистрирани в Югозападна България тази нощ

Две земетресения са регистрирани в Югозападна България тази нощ

Дъщерята на Мариана Векилска каза „да“, Симеон Колев я заведе до олтара

Дъщерята на Мариана Векилска каза „да“, Симеон Колев я заведе до олтара

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
Как да успокоим котката ни, преди да заминем на ваканция

Как да успокоим котката ни, преди да заминем на ваканция

dogsandcats.bg
Диво прасе предизвика катастрофи и затвори път край Бургас
Ексклузивно

Диво прасе предизвика катастрофи и затвори път край Бургас

Преди 14 часа
Иран обяви награда за главата на всеки американски войник
Ексклузивно

Иран обяви награда за главата на всеки американски войник

Преди 16 часа
Засилено полицейско присъствие на
Ексклузивно

Засилено полицейско присъствие на "Тракия" и "Струма" в края на почивните дни

Преди 16 часа
Трагедия в Испания: Военен загина при гасенето на голям горски пожар
Ексклузивно

Трагедия в Испания: Военен загина при гасенето на голям горски пожар

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мадона отпразнува 68-ия си рожден ден на гръцкия остров Корфу

Мадона отпразнува 68-ия си рожден ден на гръцкия остров Корфу

Любопитно Преди 28 минути

Поп легендата Мадона отбеляза своя 68-и рожден ден с едноседмична почивка на остров Корфу, заобиколена от най-близките си хора, луксозна яхта и специално посещение до духовния център Метеора с частен хеликоптер

Храните поевтиняват през юли, но по-високите цени на услугите, развлеченията и жилищните разходи задържат инфлацията на сравнително високо ниво.

Инфлацията се забавя до 4,5%, но цените през юли пак тръгват нагоре

Парите ни Преди 30 минути

Храните поевтиняват, докато развлеченията, хотелите и жилищните разходи дърпат месечния индекс нагоре

Внимание, данъкоплатци в Русе: Внезапен срив блокира гишетата на НАП

Внимание, данъкоплатци в Русе: Внезапен срив блокира гишетата на НАП

България Преди 53 минути

Прекъсната оптична връзка затруднява физическото обслужване в офиса на приходната агенция; от там апелират гражданите да използват онлайн услугите

Запорите върху пенсии намаляват през 2025 г., но Перник остава с необичайно висок брой спрямо населението на областта.

Над 6200 пенсии са със запор: Къде са най-много и колко е средната сума

Парите ни Преди 57 минути

Данните на НОИ показват сериозни разлики между областите, като близо една трета от всички случаи са в столицата

<p>Собственик на заведение наби 13-годишно момче, влязло по грешка в склада</p>

Скандал в Пловдив: Собственик на заведение наби 13-годишно момче, влязло по грешка в склада, твърди бащата на детето

България Преди 1 час

Детето е откарано в болница със съмнения за вътрешни наранявания; ресторантьорът се оправдал, че помислил момчето за крадец

Арх. Иван Шишков

Арх. Иван Шишков: Спираме водата и тока на незаконните сгради в „Баба Алино“

България Преди 1 час

Регионалният министър направи проверка в т.нар. „незаконен град“

Започва кандидатстването за стипендиите NOVA EMBA Scholarship на NOVA и АУБ

Започва кандидатстването за стипендиите NOVA EMBA Scholarship на NOVA и АУБ

България Преди 1 час

Крайният срок за подаване на документите е 4 октомври

22-годишен молдовец се удави на плаж „Делфин“ край Ахтопол

22-годишен молдовец се удави на плаж „Делфин“ край Ахтопол

България Преди 1 час

Трагедията е станала в следобедните часове на 15 август; тялото на младежа е изпратено за аутопсия в УМБАЛ – Бургас

Двама туристи пострадаха на Витоша

Двама туристи пострадаха на Витоша

България Преди 1 час

Високите температури достигат 16 градуса, но спасителите призовават туристите да бъдат внимателни

Тайните бази за дронове на Путин: Разследване разкри новата заплаха пред НАТО

Тайните бази за дронове на Путин: Разследване разкри новата заплаха пред НАТО

Свят Преди 1 час

Новопостроените хъбове поставят голяма част от Европа в обсега на най-новите оръжия на Кремъл

Хейдън Панетиър и Владимир Кличко

Любов, сватбени планове и "борба" зад кулисите: Историята на Хейдън Панетиър и Владимир Кличко

Любопитно Преди 1 час

Кончината на Хейдън Панетиър на 36 години върна лентата към деветгодишната ѝ бурната връзка с украинската боксова легенда Владимир Кличко, белязана от годеж, раждането на дъщеря им Кая и редица лични изпитания

„Символ на панелната ни демокрация“: Автомобилът на сина на Венци Мицов е изгорял след пожар в „Младост 4“

„Символ на панелната ни демокрация“: Автомобилът на сина на Венци Мицов е изгорял след пожар в „Младост 4“

България Преди 1 час

Музикантът съобщи, че огънят е тръгнал от запалени кашони до контейнер за боклук

<p>Citroen Spacetourer 2,2D предлага от всичко по много</p>

Citroen Spacetourer товари, предлага и икономисва много (тест драйв)

Технологии Преди 1 час

„Екстремен биохакинг“: Диетата на Миранда Кър шокира мрежата, диетолози предупреждават за рискове

„Екстремен биохакинг“: Диетата на Миранда Кър шокира мрежата, диетолози предупреждават за рискове

Свят Преди 1 час

43-годишният супермодел изключва хляб, яйца, ориз и дори спанак, но експертите са категорични - подобни крайни ограничения са нестандартни, трудни за поддържане и потенциално опасни

51-годишен мъж застреля куче край Димитровград

51-годишен мъж застреля куче край Димитровград

Свят Преди 1 час

Инцидентът е станал в местността „Габера“, а стрелецът твърди, че е действал след нападение от животното

За първите шест месеца на 2026 г. разходите за пенсии се увеличават с над 600 млн. евро спрямо същия период на предходната година.

Близо 6,5 млрд. евро са отишли за пенсии за половин година

Парите ни Преди 2 часа

Разходите за пенсии нарастват с 10,2%, а средната пенсия на един пенсионер достига 517 евро през юни

Всичко от днес

От мрежата

12 любопитни факта за китайския Шар Пей

dogsandcats.bg

Как да предотвратим слънчево изгаряне при котките

dogsandcats.bg
1

Жега с риск от пожари до края на август

sinoptik.bg
1

Студен фронт носи летни бури във вторник

sinoptik.bg

Дичо: Имам лодка и джет, отглеждам децата си край караваната

Edna.bg

Честваме паметта на свещеномъченик Мирон

Edna.bg

Ювентус привлече Викарио, но под наем

Gong.bg

Георги Петков със силни думи за Левски преди мачовете на годината за "сините"

Gong.bg

Трима са с повдигнати обвинения след акцията срещу "Кръв и чест"

Nova.bg

Злоупотребил ли е свещеник с доверието на миряни

Nova.bg