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Смях и плач предизвикаха масова истерия и накараха над 600 деца да избягат от училище в Индия

Ужасени родители прибраха над 600 деца заради „зли духове“, но медиците посочиха истинския виновник за психозата

17 август 2026, 14:27
Смях и плач предизвикаха масова истерия и накараха над 600 деца да избягат от училище в Индия
Източник: iStock

К огато смехът уплаши цяло село, дали става дума за духове, дебнещи в сенките, или за психологически проблеми?

В населената предимно с племенни общности област Мелгхат в Индия слух предизвика масово бягство от държавно училище-интернат, след като няколко момичета са били забелязани да се смеят без причина, а след това рязко да заглъхват, да плачат и да изпадат във вцепенение.

Най-малко 608 ученици от училището в село Дома се завърнаха по домовете си, тъй като родителите им и местните жители се уплашиха, че сградата е обитавана от зли духове.

Длъжностни лица и лекари посетиха учебното заведение и определиха случилото се като „масова истерия“. Лена Ратод, комисар по въпросите на племенните общности в щата, е отишъл на място, за да проучи ситуацията.

Районният медицински специалист д-р Абхишек Найду заявява, че стресът и безпокойството са отключили колективната реакция - феномен, който в медицината се описва като масова психогенна болест.

Според властите инцидентът е започнал, когато 16 ученички внезапно започнали да плачат, да се смеят и след това да сковават тялото си. Някои от децата твърдели, че са чули звуци от гунгру (традиционни индийски звънчета, носени на глезените при танци). Слуховете бързо се разпространили от коридорите на общежитието до цялото село.

Представители на Департамента за развитие на племенните общности посочват, че епизодът е извадил наяве дългогодишни системни проблеми в училището - включително пренаселени стаи, лошо качество на храната и липса на елементарна хигиена и санитарни възли.

Властите изтъкват и липсата на психологическо съветване, както и забавената реакция на ръководството след първите прояви на тревожност, което е позволило на паниката да се разпространи.

Директорът Санджай Чаудхари отрече твърденията на родителите, че проклятието е застигнало училището след отсичането на свещено дърво махуа в двора, като уточни, че то е било отсечено още преди шест години.

Екип от местна организация за борба със суеверията вече работи с учениците. От администрацията обявиха, че започват широка информационна кампания в целия регион, за да разсеят митовете и да противодействат на ширещите се суеверия сред населението.

Източник: TOI    
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