Адвокатът на Пеевски обвини ГДБОП в лъжа

З а истината и извинение от директора на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ - главен комисар Мартин Златков настоя Хамид Хамид, адвокатът на лидера на ДПС Делян Пеевски.

Поводът е изказването от парламентарната трибуна на министър Иван Демерджиев : „справката, която съм получил от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, и съгласно тази справка много ясно е записано: „Установено е съвместно пътуване със самолет на 5 април 2024 г. по направлението София – България – Дубай – Обединени Арабски емирства с въздушен превозвач Hyperion Aviation LTD, съвместно между Делян Славчев Пеевски и Десислава Вълчева Атанасова.”

Мирчев призова Десислава Атанасова да напусне КС

„Тази „справка” е изфабрикувана лъжа, за която отговорност носи ГДБОП и нейния ръководител“, заяви Хамид Хамид в позиция, която ще бъде изпратена до ГДБОП.

Вътрешният министър Иван Демерджиев от своя страна коментира, че днес от трибуната на Народното събрание е изчел справка и е цитирал данните в нея.

„Не бих си позволил да изкривявам информацията, която достига до мен от структурите работещи по случая. Няма как да се извинявам за нещо, което напълно съответства на информацията в справката“, посочи Демерджиев и отбеляза, че няма основание да се съмнява към този момент, че данните не отговарят на истината и посочи, че ако има други данни, ще бъдат проверени.

„Не сме сигурни в истинността на фактите, които вътрешният министър Иван Демерджиев изнесе, тъй като преди него друг вътрешен министър Емил Дечев съобщи противоположна информация“, заяви зам.-председателят на парламентарната група (ПГ) на ГЕРБ-СДС Костадин Ангелов пред журналисти преди началото на заседанието на Комисията по здравеопазването.

Прокуратурата с позиция за скандала между Пеевски и Демерджиев

„Десислава Атанасова е избрана за конституционен съдия на 19 януари 2024 г. На 22 януари 2024 г. тя си подава оставката като член на ГЕРБ, а на 26 януари полага клетва като конституционен съдия“, посочи Костадинов.

„В тази връзка считаме, че частният живот на всеки български гражданин не може да бъде коментиран политически и нямаме никакво намерение да правим това“, добави той.