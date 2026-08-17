Свят

Гърция обяви за незаконни новите морски паркове на Турция

Атина твърди, че зоните се простират извън турските териториални води и върху гръцкия континентален шелф

17 август 2026, 13:19
Гърция обяви за незаконни новите морски паркове на Турция
Източник: iStock/Getty Images
  • Ново напрежение между Турция и Гърция – Анкара обяви два национални морски парка в Егейско и Средиземно море, но Атина определи решението като незаконно.
  • Гърция твърди, че парковете навлизат в райони извън турската юрисдикция, включително в гръцкия континентален шелф, и според международното морско право Турция не може едностранно да налага защитени зони там.
  • Атина подчертава, че собствените ѝ морски паркове са създадени изцяло в гръцки териториални води и заявява, че турското решение не може да създава права или да променя съществуващото положение.

Расте напрежението между Турция и Гърция за морските граници

Решението на Турция да обяви два национални морски парка в Североизточно Егейско море и Източното Средиземноморие е незаконно, тъй като зоните се простират извън турските териториални води, посочи Гърция.

С указ, публикуван на 16 август в турския Държавен вестник, Анкара обяви за „национален морски парк“ район между окръг Фетие в Мугла и окръг Каш в Анталия в южната част на Егейско море. Другият парк обхваща район в Северно Егейско море край бреговете на Текирдаг и Чанаккале.

„Доколкото парковете обхващат райони в открито море, създаването им е незаконно, тъй като съгласно международното морско право никоя държава няма право едностранно да създава морски защитени зони в райони извън националната юрисдикция“, заяви гръцкото външно министерство, цитирано от в. „Катимерини“.

Министерството посочи също, че морските паркове се простират върху гръцкия континентален шелф. „Следователно това е действие, което не поражда никакъв правен ефект нито по отношение на откритото море, нито по отношение на правата на Гърция върху нейния континентален шелф“, се казва в изявлението.

„Едностранното създаване от страна на Турция на „национални“ морски паркове и в райони извън нейната юрисдикция не може да създава свършени факти или по какъвто и да е начин да засяга права, произтичащи от международното право“, добави гръцкото външно министерство.

Ведомството подчерта, че когато Гърция е поела инициативата за създаване на национални морски паркове в Йонийско море и Егейско море, те са били изцяло в съответствие с международното морско право, тъй като са се намирали изцяло в гръцките териториални води.

Източник: БГНЕС    
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