България

Апартамент за 118 хил. евро в Бургас за „Евровизия“: КЗП започва масирани проверки

Надежда Неменски Надежда Неменски

16 август 2026, 10:20
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К омисията за защита на потребителите (КЗП) ще извърши проверки за цените на нощувките и услугите в Бургас преди „Евровизия 2027“. Повод са появилите се обяви за изключително скъпо настаняване, включително апартамент за близо 118 000 евро за една седмица. Това заяви председателят на КЗП Александър Колячев в ефира на предването „Събуди се“ по NOVA.

По думите му подобни цени са необичайни, особено на фона на голямата леглова база в региона. „На мен ми звучи комично. Когато има ограничен брой места, е нормално при голямо търсене да има повишаване на цените. Но тук говорим за леглова база от над 200 000 души. За мен това е много изненадващо“, коментира Колячев.

Той подчерта, че до май 2027 г. има достатъчно време пазарът да се регулира, а корекциите по думите му най-вероятно ще дойдат от самия бизнес.

КЗП обаче ще провери вече публично известните обяви. Колячев посочи, че при част от тях има данни за възможни нарушения на Закона за защита на потребителите. Сред примерите са обяви, в които се посочва стара и нова цена, но начинът на представянето им може да нарушава изискванията.

„Ще иницираме проверки. По-важното е да започнем и разговори с Министерството на туризма и с хотелите, за да направим така, че туристите и гостите на града да бъдат доволни от преживяването“, заяви председателят на КЗП.

Комисията ще засили присъствието си в Бургас и региона заради международния конкурс. Ще бъдат проверявани хотели, ресторанти и други обекти, свързани с обслужването на туристи. Сред основните акценти ще бъдат категоризацията на хотелите и ресторантите, условията за клиентите и спазването на правилата за търговска дейност.

Колячев заяви, че КЗП очаква възможно увеличение на цените около „Евровизия“, но увери, че институцията ще следи за необосновано поскъпване.

Той коментира и цените след преминаването към еврото. По думите му комисията извършва масирани проверки заради опасенията от нелоялни търговски практики. С промените в закона санкциите за необосновано увеличение на цените вече могат да достигнат 100 000 евро. При определени нарушения санкцията може да се налага за всеки отделен продукт и всеки търговски обект. „Търговците трябва да бъдат изключително внимателни при ценообразуването си, защото ние сме безкомпромисни и ще налагаме такъв тип санкции“, предупреди Колячев.

До момента най-високите санкции, налагани от КЗП за необосновано покачване на цените, са били около 20 000–30 000 евро. Сред нарушенията е и случай с ВиК оператор, който е увеличил цената на допълнителна услуга със 148%.

По думите на Колячев сред най-фрапиращите проблеми през последната година са цените на паркирането. КЗП е извършила проверки както в София, така и по Черноморието. Комисията проверява и ресторанти и заведения по морето. Там обаче установяването на необосновано поскъпване е по-трудно, тъй като могат да се променят рецепти, грамажи и наименования на ястията. По-лесно се установяват нарушения при продукти с фиксирана цена, като безалкохолни и алкохолни напитки. В такива случаи КЗП вече е налагала санкции.

Комисията извършва и масирани проверки на атракциони. Контролът обхваща въжени паркове, батути, надуваеми съоръжения и други атракциони на сушата. „Където има липса на документи или дори съмнение за нарушение на общата безопасност, предприемаме мерки“, обясни Колячев.

По думите му около 10 морски атракциона са били установени като несъответстващи на изискванията и към момента са спрени до отстраняване на нарушенията.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Nova.bg    
КЗП Евровизия 2027 Бургас Проверки Цени на нощувки Защита на потребителите Необосновано поскъпване Санкции Нелоялни търговски практики Туризъм
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