Шофьор блъсна велосипедист и избяга в Чепеларе

79-годишен шофьор е блъснал велосипедист в Чепеларе, докато го изпреварвал, без да спази необходимата дистанция, след което напуснал мястото. По-късно е установен от полицията.

45-годишният велосипедист е с фрактура на крака, но няма опасност за живота му. Пробите за алкохол и наркотици и на двамата водачи са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство. Полицията отчита над 10 170 нарушения на скоростта в област Смолян от началото на годината.

70-годишна шофьорка блъсна 4-годишно дете в Чепеларе

Шофьор блъсна велосипедист в Чепеларе и напусна мястото на произшествието, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Смолян. Водачът е установен по-късно от полицията.

Инцидентът е станал на ул. „Васил Дечев“ в града. Мъж на 79 години от Смолян, управлявал лек автомобил, предприел изпреварване на велосипед, управляван от 45-годишен жител на Чепеларе. По данни на полицията шофьорът не спазил необходимата дистанция при маневрата и блъснал велосипедиста, след което напуснал местопроизшествието.

Пострадалият е транспортиран в Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ в Смолян, където е установена фрактура на крака. Няма опасност за живота му.

Пробите на двамата водачи за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство.

От началото на годината в област Смолян са регистрирани над 10 170 нарушения на скоростните режими. В рамките на националната операция „Скорост“, проведена в началото на август, са засечени 387 нарушения на скоростта, допълниха от полицията.