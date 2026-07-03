ДПС сезира прокуратурата заради разкритията на Демерджиев

Д ПС са подали сигнал до изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова по повод изслушването на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев на вчерашното пленарно заседание. Това съобщи народният представител Калин Стоянов от ДПС пред журналисти в кулоарите на парламента.

Демерджиев бе изслушан относно информация във връзка с медийни публикации за полети, извършени от Пеевски с частни въздухоплавателни средства. Той представи информация за съвместно пътуване на Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова през 2024 г. до различни дестинации, съвместни резервации на Делян Пеевски с още 81 души и други.

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В това изслушване стана ясно, че са извършвани множество справки в PNR (Passenger Name Record) системата, откъдето са изведени 81 лица, каза Стоянов и уточни, че в нея се съдържа информация за лични данни, маршрути за пътувания и начин на плащане.

Интересното е, че тази система не може да се използва от всеки когато и за каквото си прецени. Използва се предимно за разследване на престъпления, свързани с тероризъм, каза още той.

„Право на достъп за България има Националното звено за получаване на PNR данни към ДАНС. Тоест оттук нататък отговори дължат министърът на вътрешните работи, председателят на ДАНС Станчо Станчев, както и директорът на ГДБОП Мартин Златков“, каза Калин Стоянов.

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По думите му те трябва да обяснят кой и на какво правно основание им е разпоредил да извършват справки в международна база данни, която се използва от множество партньорски служби.

Ние ще уведомим и партньорските служби и други институции от Европа, с които работим, тъй като там има множество чувствителна информация, каза Стоянов.