Чували ли сте за турската Атлантида? Вижте града, който морето погълна за един миг

И ма места, които ни напомнят колко мощна е природата и колко удивителна може да бъде историята. Само на няколко часа от Анталия се намира остров Кекова - място, където времето е спряло под повърхността на морето.

Как един град потъва под вълните?

Преди повече от 1800 години там е процъфтявал древен град. Всичко обаче се променя за един миг, когато силно земетресение разтърсва региона. Земните пластове така се разместват, че половината част от града буквално потъва на дъното на морето.

Днес водата около острова е кристално чиста и нямате нужда от специално оборудване, за да видите миналото. Когато плавате с лодка покрай бреговете му пък, пред очите ви се разкрива гледка, която изглежда като от приказка.

История, която виждате през стъкло

Най-вълнуващият начин да разгледате Кекова е с лодка със стъклено дъно. Докато плавате бавно над сините дълбини, точно под краката си виждате:

Каменни стълбища, които водят директно към морското дъно;

Останки от древни къщи, стени и улици;

Старинни глинени съдове, заровени на дъното от векове.

За да се запази това природно и историческо чудо, плуването над и около останките е забранено. Но лодките спират в близките приказни заливи, където можете да плувате в същата тази кристална вода, заобиколени от невероятна природа.

Мечтаното следващо приключение

Анталия предлага много повече от слънце и хубави плажове - тя пази истории, които се помнят за цял живот. С Палмите можете да си подарите това незабравимо изживяване край Анталия още сега, съчетавайки пълноценния отдих с докосване до тайните на древния свят.