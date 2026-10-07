България

Делото „Бургазлиев“: 18-годишният, грижил се за АТВ-то, призна, че няма компетентност да го поддържа

Toй е бил нает от собственика на атракциона в Слънчев бряг

Василена Василева Василена Василева

7 октомври 2026, 11:44
Делото „Бургазлиев“: 18-годишният, грижил се за АТВ-то, призна, че няма компетентност да го поддържа

В Бургаския окръжен съд започна делото срещу Никола Бургазлиев за тежката катастрофа в Слънчев бряг, при която загина 35-годишната майка на две деца Христина Здравкова.

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По време на заседанието беше разпитан свидетелят, ангажиран с поддръжката на АТВ-то, управлявано от Бургазлиев. На 14 август 2025 г. превозното средство се вряза в пешеходци на тротоар в курортния комплекс.

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  • Свидетелят призна, че няма необходимата компетентност

В съдебната зала обаче вместо професионален механик беше разпитан 18-годишен младеж, който е бил нает от собственика на атракциона да се грижи за превозните средства, предаде NOVA.

Пред магистратите той е заявил, че няма необходимата компетентност да проверява двигателната и спирачната система на АТВ-то.

Въпросът за техническото състояние на превозното средство е сред ключовите по делото, тъй като защитата на Бургазлиев поддържа версията, че АТВ-то не е било изправно.

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  • Предишен инцидент със същото АТВ

Припомня се и друг случай със същото червено АТВ. На 17 юни 2023 г. то е било управлявано от 18-годишен младеж, който се е блъснал в павилион, където е имало жена.

Тогава като причина за инцидента също са били посочени отказали спирачки.

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Предстои в рамките на съдебното производство да бъдат изяснени обстоятелствата около техническото състояние на превозното средство и причините за катастрофата.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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Делото "Бургазлиев": 18-годишен механик, грижил се за АТВ-то, призна, че няма компетентност да го поддържа

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