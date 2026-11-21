Следователите избират своя представител във ВСС, кандидатите са двама

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И збирателната комисия на Общото събрание на следователите обяви Петко Петков за избран член на Висшия съдебен съвет (ВСС) след проведеното гласуване днес. Решението на комисията не е окончателно и може да се обжалва в седемдневен срок.

Петков, следовател в Национална следствена служба, е получил 323 гласа. Другият кандидат Бойко Атанасов е получил подкрепата на 40 следователи.

Избраха четиримата членове на ВСС от квотата на прокурорите

Гласуването се състоя в пет избирателни секции по апелативни райони – в София, Пловдив, Велико Търново, Варна и Бургас. Право на глас имаха 453-ма следователи.

До момента свои представители във Висшия съдебен съвет избраха съдиите и прокурорите. Народното събрание също избра членовете в съвета от парламентарната квота.

Започна изборът на следователската квота в новия ВСС

С избора на следователите приключи процедурата по избор на изцяло нов състав на ВСС, след като мандата на досегашния изтече преди повече от четири години.