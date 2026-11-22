Н апрежението около новия филм за Джеймс Бонд, който ще бъде режисиран от Дани Вилньов, приключи с избора на Робърт Патисън за ролята на легендарния шпионин.

Сочените за фаворити имена като Джош О'Конър, Калъм Търнър и Джак Лаудън ще трябва да окачат смокингите на закачалката и да продължат с иначе успешните си кариери.

Седмият Бонд ще тръгне по едни доста големи стъпки: не само на шестимата актьори, изиграли емблематичната роля, но и на много други, на които ролята е била предложена и те са я отказали.

Вижте някои от най-интересните, а в няколко случая и направо изненадващи, актьори, които така и не станаха Бонд, Джеймс Бонд в нашата галерия.