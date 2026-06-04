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Съдът остави Никола Бургазлиев в ареста

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Обновена преди 9 минути / 4 юни 2026, 10:02
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Б ургаският окръжен съд остави в ареста Никола Бургазлиев, карал електрическо АТВ, който през август миналата година прегази петима пешеходци на тротоар в курортния комплекс Слънчев бряг. По време на днешното заседание, на което се гледаше мярката му за неотклонение, магистратите прецениха, че няма съществени пропуски в досъдебното производство, които да ограничават правата му. 

Месец след инцидента 35-годишната Христина - майка на 4-годишния Мартин, който също беше тежко пострадал и изпадна в кома - почина от нараняванията си. Детето оцеля, но продължава възстановяване с тежки увреждания. 

Защитата поиска връщане на делото за ново разследване, заради пропуснати, по думите им, съществени процесуални нарушения срещу двете страни по делото. А също по-лека мярка за неотклонение от задържане под стража - което прокуратурата смята, че е неоснователно. 

Обвиняемият Никола Бургазлиев изрази съжаление и съболезнования пред близките на Христина и Марти. Той поиска прошка в съдебна зала и заяви готовност при промяна на мярката да работи, а средствата да дарява за възстановяването на детето.

Протест пред Апелативния съд в Бургас, искат обвинения за случая с АТВ да остане в ареста

Пред Съдебната палата в Бургас се събраха близки на пострадалите и граждани, които настояват за справедлив процес.

Сред тях е майката на загиналата Христина - Златка Соколова, която заяви, че семейството „не живее, а просто съществува“ след трагедията.

Прегазилият хора с АТВ иска ново разследване

Адвокатът на близките Георги Радков посочи, че ще бъде поискано максимално наказание, което по закон достига до 20 години или доживотен затвор, като според него квалификацията на деянието изключва редукция на присъдата. По думите му защитата ще настоява съдът да приеме най-тежката правна оценка на случая.

Чичото на пострадалото дете - Юлиан Здравков, съобщи пред NOVA, че 4-годишният Мартин продължава възстановяването си, но има временен застой в напредъка и процедурите му са удължени.

Втора проба потвърди - Бургазлиев е шофирал под въздействие на наркотици АТВ-то, помитайки петима на Слънчев бряг

По думите на семейството детето остава в процес на лечение и рехабилитация.

Разпоредителното заседание започва в 10:00 часа, като делото ще продължи по общия ред. Според информацията няма да се приложи съкратена процедура, при която при признание на вина наказанието да бъде намалено.

Преди него близките се събраха на мълчалив протест.

Източник: NOVA    
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